'Россиян ждут сюрпризы': эксперт объяснил, чего можно ожидать от ВСУ на Крымском направлении. Видео

Первоочередная задача для ВСУ на юге – перебить логистику врага. Крымский полуостров в этом смысле является ключевой планкой.

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Более того, эта задача касается не только планов по деоккупации юга нашей страны. Сейчас именно через Крым идет львиная часть снабжения армии оккупантов, поэтому обезвреживание крымской логистики врага означает обескровливание армии захватчиков, пояснил в эфире OBOZ.UA капитан І ранга, руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", военный эксперт Павел Лакийчук.

"Снабжение через Крымский полуостров – это длинная петля. Но ее россияне активно используют, и не могут без нее справиться, потому что поставки через оккупированные территории Запорожья и Донетчины пролегают в непосредственной близости к линии фронта и уязвимы для нашей артиллерии и для наших ракетных систем. А Крымский маршрут до сих пор считался относительно безопасным", – отметил эксперт.

Лакийчук сравнивает Крым с "непотопляемым авианосцем".

"Таким он был в советское время, таким и сейчас считается. Но та сеть аэродромов, которая в Крыму сейчас, она подвергается сокрушительным ударам Вооруженных сил Украины. И здесь есть несколько целей. Это и сами аэродромы, с которых враг совершает нападения на Украину, ракетные обстрелы, бомбовые атаки по югу Украины. Это и армейская авиация. Это и патрулирование России над черным морем", – рассказал он.

И к этой авиации нужно добавить крымскую логистику, в том числе транспортную авиацию между российской территорией и территорией оккупированного Крыма.

"Все это надо уничтожать. Враг пока решил, что если он в Крыму, то может с пораженного на другой аэродром перебазироваться. Однако наши Силы обороны уже демонстрировали, что могут дотянуться и до Феодосии, и до Керчи. Там их тоже ждут сюрпризы. И придется им бежать дальше, на Краснодарский край, на Ростовщину. Это очевидно", – отметил Лакийчук.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние два месяца в Крыму было поражено около 15 систем ПВО врага. С "бавовной" познакомились пусковые установки, пункты управления, радиолокационные средства наблюдения.

По мнению западных экспертов, если Украина победит Россию, решающим в этом станет именно Крым, находящийся сейчас под оккупацией врага. В настоящее время украинские силы успешно наносят удары по российскому вооружению на полуострове и атакуют Крымский мост, чтобы нарушить логистические пути оккупантов.

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