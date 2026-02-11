Россияне фактически прекратили использование на море своих подводных лодок: Плетенчук назвал причины. Видео

Черноморский флот России в течение двух лет войны наиболее активно использовал подводные лодки. Такие изменения в использовании боевых единиц могут быть связаны с затратной необходимостью их обслуживать.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Мы-Украина". По его словам, российские моряки опасаются использовать субмарины из-за атак ВСУ на доки.

"Подводная лодка требует соблюдения условий эксплуатации и обслуживания, и чтобы эти требования выполнить, вы должны поставить ее в док. Так они попрощались с аналогичной подводной лодкой 636 проекта "Варшавянка" в Крыму. Это был "Ростов-на-Дону", который уничтожила украинская авиация. И так же во время стоянки они потеряли такой же проект, тоже носитель, уже в Новороссийске. То есть у них остались две подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет. Соответственно, они должны этот ресурс беречь, потому что здесь и сейчас поставить его на обслуживание, независимо от того, будет ли это сухой док, или это будет просто непосредственно у причала происходить - это подвергнуть его опасности", – отметил Плетенчук.

Также он отметил, что среди надводных кораблей Черноморского флота в строю остаются пять кораблей-носителей крылатых ракет "Калибр", в частности три ракетных катера типа "Буян" и два фрегата: "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

Атаки на подводные лодки Черноморского флота

Напомним, первый удар по российской подводной лодке "Ростов-на-Дону" произо шел еще в сентябре 2023 года и это также был первый в истории случай, когда поразить подводную лодку удалось крылатой ракетой. Второй раз субмарина была атакована в августе 2024 года, после чего была уничтожена.

Поражение подводной лодки типа "Варшавянка" (которой, вероятно, может быть подводная лодка "Новороссийск"), состоявшееся в порту Новороссийска 15 декабря, стало возможным благодаря использованию подводных дронов Sub Sea Baby, которые впервые в истории применились для атаки на субмарину.

На видео здесь хорошо видно сам взрыв в районе хвостовой части субмарины, которая находится под водой. За счет этого должны быть повреждены винты, вал, рулевые механизмы подводной лодки и ряд других узлов и агрегатов.

Как сообщал OBOZ.UA, поражение субмарины, из-за отсутствия возможности отремонтировать судно, фактически можно приравнять к его уничтожению. Это создает для России долгосрочные и необратимые потери подводных сил.

