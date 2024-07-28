Россияне ударили из артиллерии по Никополю: повреждены многоэтажки, есть пострадавшие
Российская террористическая армия нанесла очередной удар по Никополю Днепропетровской области. Враг атаковал город из артиллерии.
Вследствие обстрела ранения получили мирные жители, в том числе двое детей. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Среди пострадавших из-за вражеского артобстрела в Никополе двое детей – девочки 1 и 10 лет. У них диагностирована акубаротравма. Такой же диагноз и среди взрослых.
Также в ОВА добавили, что некоторые местные жители получили осколочные ранения. Двум людям помощь оказали на месте. Еще шестеро обратились в больницы.
Вследствие вражеских обстрелов в Никополе повреждены многоэтажки и инфраструктура. В частности, изуродованы киоск, авто, газопроводы и линии электропередач.
Напомним, 28 июля, войска России нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по Харьковщине. Под обстрел попало село Богуславка Изюмского района, там повреждена сельскохозяйственная база.
Ранее сообщалось, около 6 часов утра 28 июля с временно оккупированного левобережья Херсонщины российские войска обстреляли пригород Херсона. В поселке Камышаны повреждены жилые дома.
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