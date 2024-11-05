С какими болезнями нервной системы не мобилизуют во время военного положения: список

С начала полномасштабного вторжения России в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в рамках которой военнообязанных граждан призывают в армию. Однако некоторые заболевания являются основанием для освобождения от службы, поэтому часть лиц не подлежит мобилизации.

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Во время военного положения, в частности, не мобилизуют граждан с определенными заболеваниями нервной системы. Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины №490 "Об утверждении Изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины".

В перечень заболеваний, освобождающих от мобилизации, входят:

Воспалительные заболевания центральной нервной системы , в том числе все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалита, миелита, энцефаломиелита, внутричерепного и внутрипозвоночного абсцесса, если они носят быстро прогрессирующий характер и значительно нарушают функции организма.

, в том числе все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалита, миелита, энцефаломиелита, внутричерепного и внутрипозвоночного абсцесса, если они носят быстро прогрессирующий характер и значительно нарушают функции организма. Эпилепсия с частыми эпилептическими приступами или выраженными психическими расстройствами.

с частыми эпилептическими приступами или выраженными психическими расстройствами. Заболевания периферической нервной системы, быстро или медленно прогрессирующие и приводящие к значительным нарушениям функций. Сюда относятся системные атрофии, экстрапирамидные и дегенеративные заболевания, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, детский церебральный паралич, паралитические состояния, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия.

Ранее сообщалось, что на фоне сложившейся ситуации на фронте необходимо провести мобилизацию 500 тысяч граждан. Поскольку запланированных 200 тысяч призывников будет недостаточно для нужд армии. Он отметил, что при принятии закона об усилении мобилизации в мае ее темпы были стабильными, но в сентябре снизились.

Напомним, что в Украине во время мобилизации военнообязанные студенты имеют право на отсрочку. Однако существуют случаи, при которых соискатели высшего образования могут призвать на военную службу.

Как сообщал OBOZ.UA, Минэкономики опровергло информацию в СМИ о якобы 1,5 млн украинцев, забронированных от мобилизации. В ведомстве заявили, что на самом деле сейчас бронирование от мобилизации имеют 906 тысяч граждан.

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