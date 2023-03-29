"Самоликвидация" удалась: под Мелитополем упал российский самолет Су-35

В Запорожской области в районе временно оккупированного Токмака 28 мартакрушение потерпела "птичка" российских захватчиков. Предварительно, вражеская армия лишилась многоцелевого истребителя Су-35.

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Об этом случае со ссылкой на информацию от местный жителей написал Telegram-канал "РИА-Мелитополь". По данным паблика, российский самолет не смог приземлиться на взлетной полосе.

Су-35 упал вечером во вторник. "Что явилось причиной "самоликвидации" вражеской птички, выясняется", – написали в Telegram-канале.

Су-35 является многоцелевым сверхманевренным истребителем и был разработан в России в 2007 году. Это глубокая модернизация Су-27. В 2008-м состоялся первый полет опытного Су-35.

Себестоимость таких самолетов не разглашается. Один из высокопоставленных военных ВКС РФ говорил, что цена Су-35 превышает 1 млрд рублей.

Согласно информации из открытых источников, на вооружении армии страны-агрессора есть (предварительно) 99 единиц Су-35.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 29 марта около 01:30 украинские воины сбили российский самолет Су-24М под Бахмутом Донецкой области.

– Согласно данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 29 марта российские войска в ходе полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже 306 самолетов.

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