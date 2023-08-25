СБУ сообщила о подозрении гендиректору авиакомпании РФ, перебросившему на войну в Украину инструкторов из Ирана

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении гендиректору российской авиакомпании "Государственная авиакомпания "224 летный отряд" Владимиру Михейчику. Он помогал руководству государства-агрессора перебрасывать личный состав и военную технику оккупационных сил на территорию Украины.

Видео дня

В частности, гражданские борта авиакомпании использовались для переброски "вагнеровцев" из Сирии и инструкторов из Ирана. Подробности сообщили в СБУ.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на Владимира Михейчика – гендиректора российской авиакомпании "224 летный отряд", который причастен к ведению агрессивной войны против Украины. Чиновник помогал высшему военно-политическому руководству РФ в переброске личного состава и военной техники оккупационных группировок к украинской границе. Он отвечал за переправку в направлении нашего государства вооружения и боевиков российской военной компании "Вагнер" с Ближнего Востока", – отметили в Службе безопасности Украины.

Следствие установило, что начиная с августа 2022 года до сих пор Михейчик предоставил по меньшей мере шесть гражданских воздушных судов для осуществления авиарейсов из Сирии и Ирана в пункты сбора на территории России.

Первый случай, о котором стало известно, произошел 8 августа 2022 года: тогда гражданские самолеты авиакомпании фигуранта перевозили вооружение и инструкторов "Вагнера" из Ирана в Москву международным рейсом RFF8629.

18 сентября российские наемники следовали авиасообщением "Сирия-Грозный" (рейс – RFF8631).

26 февраля 2023 года рейс RFF8936 перевез оккупантов из сирийской Латакии в Ростов-на-Дону.

"В дальнейшем наемников "Вагнера" с их военной техникой опрокидывали в Украину для участия в боевых действиях на южном и восточном фронтах, в том числе под Бахмутом. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Михейчику о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч.2 ст.437 УК Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения. Продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства", – отметили в Службе.

По данным российских СМИ, в частности, "Новой газеты", Михейчик возглавил ОАО "Государственная авиакомпания "224 летный отряд" в 2016 году. Его сложно назвать случайным человеком в российской иерархической системе: Михейчик женат на сестре бывшего охранника президента РФ Владимира Путина, а ныне губернатора Тульской области Алексея Демина.

Говорят, Демин имел тесные связи с ЧВК "Вагнер" и ее владельцем Евгением Пригожиным и якобы сыграл ключевую непубличную роль в переговорах с последним во время вооруженного мятежа "вагнеровцев" 23-24 июня. По данным ряда российских изданий, именно Демин смог убедить Пригожина отказаться от намерений дойти до Москвы.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что подконтрольное минобороны РФ предприятие, созданное для обеспечения авиационных перевозок в интересах госструктур РФ, в частности для транспортировки автомобильных кортежей для первых лиц России, осуществляло переброску наемников "Вагнера" для войны против Украины.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ установила всех оккупантов, причастных к удару по Днепру, которым уничтожили жилой дом в январе 2023 года. В результате террористической атаки РФ обрушились два подъезда 9-этажного дома, в котором в общей сложности проживали более 1100 человек.

Тогда погибли 45 мирных жителей, включая шесть детей. Еще 79 человек получили ранения, в том числе 16 детей. Самой младшей из жертв террористов РФ не исполнилось и года. Для удара по многоквартирному дому в Днепре оккупанты использовали противокорабельную ракету Х-22.

СБУ удалось идентифицировать причастных к этому преступлению военнослужащих РФ из 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ.