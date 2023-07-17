СБУ задержала информатора, который отчитывался ФСБ о последствиях удара РФ по кафе в Краматорске. Фото

Контрразведчики Службы безопасности задержали на Донетчине информатора ФСБ, который собирал разведданные о последствиях ракетного удара оккупантов по кафе в центр Краматорска. В день трагедии 27 июня он радостно рассказывал захватчикам о последствиях огневого поражения и количестве жертв.

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Такую задачу предатель получил сразу после воздушной российской атаки на его город. Об этом информирует пресс-служба СБУ, публикуя доказательства работы мужчины на врага (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Судя по переписке жителя Краматорска с представителями ФСБ, больше всего агрессора интересовала информация о количестве погибших и травмированных людей в результате огневого поражения по кафе.

Также враг пытался получить максимум сведений о возможной принадлежности потерпевших именно к Силам обороны Украины.

Установлено, что, кроме указанного факта, информатор ФСБ скрыто отслеживал места базирования и перемещения украинских защитников на территории прифронтового города. Развединформация потребовалась оккупантам для подготовки новых воздушных ударов по региону.

Специалисты СБУ разоблачили и задержали злоумышленника во время выполнения им нового вражеского задания в Краматорске. По данным следствия, предатель – местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству буквально весной 2023 года. В поле зрения агрессора он попал из-за собственных антиукраинских комментариев в разных Telegram-каналах.

Последующую коммуникацию с ним осуществляли через мессенджер. Для конспирации фигурант зарегистрировал свой аккаунт под вымышленным именем, в то же время в переписке с врагом утверждал, что он ничего не боится.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении и в настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведчики Службы безопасности по горячим следам задержали корректировщика удара РФ по кафе в Краматорске 27 июня. Им оказался местный житель, работавший на газотранспортном предприятии.

Во время удара по российской ракете "Искандер" по кафе Ria Pizza в Краматорске 27 июня погибли 12 человек, среди них трое несовершеннолетних – 14-летние сестры-близнецы и 17-летняя девушка. Пострадали 65 человек. А 1 июля в больнице скончалась писательница Виктория Амелина, получившая во время трагедии тяжелые ранения.

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