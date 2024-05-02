'Сейчас нужно объединить два процесса': Зеленский рассказал о мерах по защите энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 2 мая, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На совещании обсуждались вопросы защиты нашей энергетики – конкретных объектов от угроз армии-оккупанта.

Об этом он сказал во время традиционного вечернего видеообращения. На заседании была отмечена необходимость обеспечить защиту энергетики от ударов в это время и подготовку к следующему отопительному сезону.

"Задача очевидна: должны сделать максимум для защиты жизни, и каждый аспект этой работы, от ПВО и РЭБ на объектах до необходимых строительств и поставок. Все это персональная ответственность каждого, кто привлечен к работе. От правительства и Воздушных сил до энергокомпаний и местных служб. Спасибо всем, кто относится к своей работе действительно добросовестно", - отметил Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Украина не собирается садиться за стол переговоров о поиске путей окончания войны. По его словам, нет смысла говорить со страной-агрессором, которая не разделяет наши взгляды на мир.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать Саммит мира. По его словам, агрессор имеет конкретный план, нацеленный на уменьшение количества стран-участниц и в целом отсрочку проведения мероприятия.

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