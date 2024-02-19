'Шли от самой промки': защитник рассказал о выходе из Авдеевки и шквал вражеского огня. Видео

Выход украинских защитников из Авдеевки проходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки. Российские же оккупанты во время этого процесса били по Силам обороны из всего, из чего можно было, поэтому каждая секунда была наполнена опасностью.

Несмотря на эти испытания, Героические титаны, оборонявшие полуокруженный город 2 года большой войны, смогли спасти свои жизни. Интервью с одним из защитников показала 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

Так, выход украинских военных проходил под постоянными вражескими обстрелами, в темное время суток, заранее определенными маршрутами.

"Переходили, сначала шли от самой промки. Наша позиция была Кардан, Яма – это промзона. Вот по улице Зясеновского переулка. По Авдеевке сложнее всего – это сбросы и ФПО. Несли с расчетом на то, что будут стычки с врагом. Поэтому несли многие БК с собой, РПГ, одноразки. К счастью, это не понадобилось. Еще идти было вверх", – рассказал военный.

Оккупанты, по его словам, в этот момент обстреливали украинских защитников из минометов и "Градов".

"Так, проскочили, минометы, грады, крыли уже на подходе к 9 кварталу. В 9 квартале остановились. В помещение зашли, сориентировались, как нам надеяться дальше. Периодически связывались с Диснеем, это диспетчер наш, руководивший выходом. И вышли на свет, трава горела у выхода. И по этой пошли по полю, чтобы срезать по траве, там немного мин было", – отметил он.

Воинам пришлось идти след в след, чтобы миновать мины. К счастью, все прошло хорошо и никто не пострадал.

"Потом дошли до этой первой лесопосадки, там стали покорить немного. Ну, увидели, что перекорять нельзя, потому что мины всё ближе и ближе. Ебу...ли фосфором. Ну, по счастливой случайности, не знаю ли я, вот мины херачат на дорогу, а туда надо идти. Мы приходим, куда были прилеты. Ну, еще хорошо, что опытные люди уже прошли до..я чего в Авдеевке. Я сам лично девять месяцев воюю. Ну, мины, слышишь выход, все приседают, ложатся такое", – добавил он.

Сам выход происходил под прикрытием украинской артиллерии. оккупанты же применяли кассетные боеприпасы. Однако им не удалось нанести потери ВСУ – "ни одного трехсотого", – констатировал военный.

"Потом уже на Орловку шли к трассе, к Авдеевской, потом на Орловку. Попутно ехавшие машины подбирали понемногу. И так уж на переводных. Вышли. Он еще не дошел. Осознание будет через пару дней. К тому, что было и что стало. Просто после того, что было в Авдеевской, особенно ноябрь, декабрь, выход такой уж трудный, не кажется", – рассказал украинский защитник.

Напомним, решение о выводе украинских войск из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом, объявил в ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Президент Зеленский назвал это правильным и профессиональным. Кроме того, он подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.

Ранее также стало известно, что при взятии Авдеевки армия оккупанта потеряла более 47 тыс. военных. Из них семнадцать тысяч – убитыми.

Незадолго до вывода подразделений ВСУ из Авдеевки им в помощь отправили бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады. За то время, что обороняли город, они тоже нанесли войскам РФ значительные потери: ликвидировали полторы тысячи захватчиков, уничтожили двадцать единиц российской военной техники и не только.

Как сообщал OBOZ.UA, военный корреспондент Богдан Мирошников назвал, что будет дальше с армией РФ после захвата Авдеевки. Со своей стороны, офицер 59-й ОМПБр Сергей Цехоцкий подчеркнул, что Авдеевка полностью выполнила свою задачу в оборонной операции ВСУ и решение о выводе украинских подразделений было правильным.

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