Шойгу пытается переложить ответственность за преступления РФ в Украине на младших командиров – ISW

Высокопоставленные чиновники армии РФ пытаются переложить с себя ответственность за громкие очевидные военные преступления на командиров среднего и низшего звена. Вероятно, они таки опасаются международных последствий за то, что натворили в Украине.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там отметили, что среди тех, кто хочет откреститься от ответственности, и министр обороны России Сергей Шойгу.

Во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину, 24 февраля 2024-го, минобороны страны-агрессора РФ опубликовало кадры доклада командующего Центральной группировкой войск генерал-полковника Андрея Мордвичева.

Именно этот тот военный преступник, который руководил "мясными" штурмами оккупантов на Авдеевском направлении, в частности и российскими массированными обстрелами КАБами. Докладывая Шойгу, он заявил, якобы войска РФ "захватили около 200 украинских военнопленных" под Авдеевкой.

В ответ на это Шойгу попытался снять с себя ответственность и внезапно указал на необходимость того, чтобы российские военные "обращались с военнопленными гуманно", как, по его словам, российские силы "всегда и поступали". Указание прямо прозвучало в адрес Мордвичева и других российских офицеров.

"Шойгу, как и глава РФ Владимир Путин, вероятно, обеспокоен международными последствиями действий своих подчиненных в отношении очевидных военных преступлений России и, возможно, открыто обратился к вопросу украинских военнопленных, учитывая недавнее внимание международного сообщества к российским зверствам в Украине", – считают аналитики ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты расстреляли шестерых воинов ВСУ на позиции "Зенит" в захваченной Авдеевке. Украинские защитники были ранены и не могли сопротивляться захватчикам, но те жестоко их убили.

По факту очередного военного преступления россиян Офис генпрокурора Украины начал расследование. Уже во время него правоохранители обнаружили ролик с фрагментом убийства врагом еще двух бойцов ВСУ – на Бахмутском направлении.

