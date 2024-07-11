Шокированный ударом РФ по 'Охматдету' оккупант передал Украине служебные документы и данные командиров: опубликовано фото

Российский летчик из 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии передал украинской разведке документы о деятельности своего подразделения и частные фотографии командного состава. Он сделал это после удара по детской больнице "Охматдет", поскольку был шокирован зверствами оккупантов.

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Об этом сообщает "Информационное сопротивление". Отмечается, что именно 22-я тяжелая бомбардировочная авиадивизия (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс") регулярно обстреливает украинские города ракетами Х-101.

Летчик обратился в чат Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По данным источников, российский военный был в шоке от удара по детской больнице и заявил, что не понимает, почему их заставляют атаковать гражданские объекты.

Он решил передать украинской стороне документы, касающиеся деятельности его воинской части, а также частные фотографии командного состава 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. По словам источников, первоначальное изучение полученных материалов свидетельствует о их высокой ценности.

Среди предоставленной информации – документы из личных дел старшего офицерского состава, персональные данные российских военнослужащих и членов их семей. Особую ценность представляют документы с грифом 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

Издание также опубликовало частные фотографии празднования назначения начальника штаба 52-й дивизии полковника Ильи Корякина на должность начальника штаба 22-й дивизии в ресторане "Неаполь" в городе Энгельс Саратовской области. На фотографиях зафиксировано более 30 человек из командного состава подразделений 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации ВКС РФ. Список их фамилий можно найти по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, российский удар по крупнейшей детской больнице страны, где на момент атаки находилось почти 630 детей и продолжались серьезные операции, повлек за собой полное разрушение здания отделения токсикологии, а также серьезные повреждения еще четырех, в том числе нового корпуса больницы, который был открыт в 2021 году.

В понедельник, 8 июля, в результате российского удара по "Охматдету" погибла врач-нефролог из Львова Светлана Лукьянчук. Ей было всего 30 лет

В среду, 10 июля, в одной из больниц столицы скончался маленький мальчик. На момент ракетного удара он находился в критическом состоянии в отделении реанимации "Охматдета".

В Службе безопасности Украины показали обломки корпуса и серийные номера российской ракеты Х-101, обнаруженные на месте теракта. То, что именно Россия виновата в умышленном ударе по "Охматдету", подтвердили многочисленные OSINT-расследователи и эксперты по ракетному вооружению, свои доказательства обнародовали и в Bellingcat. Заявление о том, что "с высокой вероятностью" "Охматдет" был поражен прямым попаданием российской ракеты, было сделано даже в ООН. А в сообществе Molfar идентифицировали 95 российских военных, причастных к обстрелу "Охматдета".

Однако Россия продолжает цинично врать, что разрушения больницы повлекли за собой "антиракеты" украинской ПВО. Такие заявления делал, в частности, представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, эту же ложь и обвинения в адрес Украины повторил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН 9 июля.