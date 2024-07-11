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Шокированный ударом РФ по "Охматдету" оккупант передал Украине служебные документы и данные командиров: опубликовано фото

Олег Тимченко
War
3 минуты
2,1 т.
Шокированный ударом РФ по 'Охматдету' оккупант передал Украине служебные документы и данные командиров: опубликовано фото

Российский летчик из 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии передал украинской разведке документы о деятельности своего подразделения и частные фотографии командного состава. Он сделал это после удара по детской больнице "Охматдет", поскольку был шокирован зверствами оккупантов.

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Об этом сообщает "Информационное сопротивление". Отмечается, что именно 22-я тяжелая бомбардировочная авиадивизия (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс") регулярно обстреливает украинские города ракетами Х-101.

Летчик обратился в чат Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По данным источников, российский военный был в шоке от удара по детской больнице и заявил, что не понимает, почему их заставляют атаковать гражданские объекты.

Шокированный ударом РФ по "Охматдету" оккупант передал Украине служебные документы и данные командиров: опубликовано фото

Он решил передать украинской стороне документы, касающиеся деятельности его воинской части, а также частные фотографии командного состава 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. По словам источников, первоначальное изучение полученных материалов свидетельствует о их высокой ценности.

Среди предоставленной информации – документы из личных дел старшего офицерского состава, персональные данные российских военнослужащих и членов их семей. Особую ценность представляют документы с грифом 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

Издание также опубликовало частные фотографии празднования назначения начальника штаба 52-й дивизии полковника Ильи Корякина на должность начальника штаба 22-й дивизии в ресторане "Неаполь" в городе Энгельс Саратовской области. На фотографиях зафиксировано более 30 человек из командного состава подразделений 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации ВКС РФ. Список их фамилий можно найти по ссылке.

Шокированный ударом РФ по "Охматдету" оккупант передал Украине служебные документы и данные командиров: опубликовано фото

Как сообщал OBOZ.UA, российский удар по крупнейшей детской больнице страны, где на момент атаки находилось почти 630 детей и продолжались серьезные операции, повлек за собой полное разрушение здания отделения токсикологии, а также серьезные повреждения еще четырех, в том числе нового корпуса больницы, который был открыт в 2021 году.

В понедельник, 8 июля, в результате российского удара по "Охматдету" погибла врач-нефролог из Львова Светлана Лукьянчук. Ей было всего 30 лет

В среду, 10 июля, в одной из больниц столицы скончался маленький мальчик. На момент ракетного удара он находился в критическом состоянии в отделении реанимации "Охматдета".

В Службе безопасности Украины показали обломки корпуса и серийные номера российской ракеты Х-101, обнаруженные на месте теракта. То, что именно Россия виновата в умышленном ударе по "Охматдету", подтвердили многочисленные OSINT-расследователи и эксперты по ракетному вооружению, свои доказательства обнародовали и в Bellingcat. Заявление о том, что "с высокой вероятностью" "Охматдет" был поражен прямым попаданием российской ракеты, было сделано даже в ООН. А в сообществе Molfar идентифицировали 95 российских военных, причастных к обстрелу "Охматдета".

Однако Россия продолжает цинично врать, что разрушения больницы повлекли за собой "антиракеты" украинской ПВО. Такие заявления делал, в частности, представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, эту же ложь и обвинения в адрес Украины повторил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН 9 июля.

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