Силы обороны нанесли удар по пункту подготовки операторов БПЛА и логистической инфраструктуре противника: Генштаб раскрыл подробности операций
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Украина нанесла удар по ряду объектов военной инфраструктуры России как на территории государства-террориста, так и на временно оккупированных территориях. Среди них есть также инфраструктура российских Войск беспилотных систем.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ. Среди пораженных объектов – полигон подготовки вражеских дроноводов в районе Дебальцево в Луганской области и пункты управления дронами в Мирнограде и Перебудове в Донецкой области.
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