Силы обороны отбили 55 атак врага на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

За прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировано 184 боевых столкновения. Горячее всего было на Покровском направлении, также противник был активным на Купянском, Торецком и Кураховском направлениях.

Видео дня

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 08:00 утра 28 августа. Накануне враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре удара 12 ракетами и 86 авиаударов, сбросив 110 КАБ.

Кроме этого, оккупанты устроили более 4300 обстрелов, из них 120 – из РСЗО.

Какой была ситуация на фронте 27 августа

На Харьковском направлении произошло девять боеприкосновений вблизи Глубокого, Старицы, Волчанска и Липцев, сообщили в Генштабе.

На Купянском шло 25 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг 16 раз атаковал у Дружелюбовки, Новосадового, Невского и Тернов.

На Северском направлении оккупанты четыре раза наступали вблизи Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском произошло 17 боевых столкновений. Воины Украины отражали штурмовые действия российских захватчиков недалеко от Григорьевки, Андреевки, Клещиевки и Ивановского.

На Торецком шли 23 боя, в частности, у Нелиповки, Торецкая и Нью-Йорка.

На Покровском защитники Украины отражали 55 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка, Гродовка, Мироновка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки, говорится в сводке.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 22 атаки противника вблизи Карловки, Георгиевки, Михайловки, Красногоровки, Водяного, Старомихайловки и Константиновки.

На Времовском направлении войска РФ семь раз наступали в сторону Водяного, Угледара, Пречистовки и Раздольного. Удачи не имели.

На Ореховском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку от Малой Токмачки и Роботиного.

На Приднепровском украинские защитники отразили две атаки противника.

На Гуляйпольском обстановка без особых изменений, рассказали в Генштабе.

Потери России на фронте

Как говорится в сводке Генштаба ВСУ, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

Кроме того, украинские защитники поразили артиллерийскую систему, наземную станцию управления БПЛА и "еще один важный объект", заявили в Генеральном штабе.