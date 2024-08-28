Силы обороны отбили 55 атак врага на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта
За прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировано 184 боевых столкновения. Горячее всего было на Покровском направлении, также противник был активным на Купянском, Торецком и Кураховском направлениях.
Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 08:00 утра 28 августа. Накануне враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре удара 12 ракетами и 86 авиаударов, сбросив 110 КАБ.
Кроме этого, оккупанты устроили более 4300 обстрелов, из них 120 – из РСЗО.
Какой была ситуация на фронте 27 августа
На Харьковском направлении произошло девять боеприкосновений вблизи Глубокого, Старицы, Волчанска и Липцев, сообщили в Генштабе.
На Купянском шло 25 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки.
На Лиманском направлении враг 16 раз атаковал у Дружелюбовки, Новосадового, Невского и Тернов.
На Северском направлении оккупанты четыре раза наступали вблизи Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском произошло 17 боевых столкновений. Воины Украины отражали штурмовые действия российских захватчиков недалеко от Григорьевки, Андреевки, Клещиевки и Ивановского.
На Торецком шли 23 боя, в частности, у Нелиповки, Торецкая и Нью-Йорка.
На Покровском защитники Украины отражали 55 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка, Гродовка, Мироновка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки, говорится в сводке.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили 22 атаки противника вблизи Карловки, Георгиевки, Михайловки, Красногоровки, Водяного, Старомихайловки и Константиновки.
На Времовском направлении войска РФ семь раз наступали в сторону Водяного, Угледара, Пречистовки и Раздольного. Удачи не имели.
На Ореховском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку от Малой Токмачки и Роботиного.
На Приднепровском украинские защитники отразили две атаки противника.
На Гуляйпольском обстановка без особых изменений, рассказали в Генштабе.
Потери России на фронте
Как говорится в сводке Генштаба ВСУ, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.
Кроме того, украинские защитники поразили артиллерийскую систему, наземную станцию управления БПЛА и "еще один важный объект", заявили в Генеральном штабе.