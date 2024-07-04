Силы обороны отразили десятки атак на Покровском и Торецком направлениях – Генштаб

В течение суток 3 июля на фронте было зафиксировано 161 боевое столкновение. Враг продолжает наступать на разных направлениях, обстреливает позиции украинских войск и населенные пункты.

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За сутки российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов с применением шестнадцати ракет, 60 авиационных ударов, задействовав 96 управляемых авиабомб, а также совершил более четырех тысяч обстрелов, 98 из них – из РСЗО и 1246 ударов дронами-камикадзе. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 4 июля.

Вследствие российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Липцы, Синьковка, Купянск, Малые Проходы, Нескучное, Слобожанское, Боровая, Степная Новоселовка, Песчаное, Русская Лозовая Харьковской области и по городу Харьков; Екатериновка, Часов Яр, Торецк, Нью-Йорк, Константиновка, Александрополь, Лозоватское, Северск, Новоселовка Первая, Времовка, Старомайорское Донецкой области; Каменское Запорожской области; Дорожное, Казацкое, Бургунка, Тягинка Херсонской области.

На Харьковском направлении противник продолжал наступательные действия при поддержке авиации. Всего за сутки произошло 15 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Липцы.

На Купянском направлении количество за сутки было 8 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении наши войска воспрепятствовали 32 атакам оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны Донецкой области и Серебрянского лесничества.

На Северском направлении Силами обороны отражены три атаки в районах Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли восемь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клищиевки, Калиновки, Ивановского и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении агрессор значительно активизировался. Враг совершил 25 атак, в частности, в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 37 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Прогресс, Яснобродовка, Уманское, Карловка Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка, где враг пытался 16 раз прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении противник совершил пять атак наших позиций в районах Водяного и Урожайного Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло девять боевых столкновений возле населенных пунктов Роботино и Щербаки в Запорожье.

На Приднепровском направлении оккупанты пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все три атаки россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России. За сутки пострадали Дмитровка, Таратутино, Миропольское, Горск, Нововасиловка, Старая Гута, Чуйковка.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу. За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, два склада боеприпасов, средство ПВО, артиллерийскую систему, 14 районов сосредоточения личного состава и военной техники.

В общей сложности за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1200 человек. Также наши воины обезвредили девять танков, 17 боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, два средства ПВО, 26 БПЛА оперативно-тактического уровня, шесть ракет, 73 автомобиля и четыре единицы специальной техники.

Напомним, защитники неба Украины ночью 4 июля обезвредили 21 российский дрон-камикадзе типа Shahed-131/136. Оккупанты в общем запустили 22 беспилотника, известно о попадании на Черниговщине.

Ранее сообщалось, что Украина решает кадровые проблемы в армии и формирует несколько новых бригад, но задержки и недостаточные поставки оружия, вероятнее всего, не позволят ей оснастить их все. Своевременная и соответствующая помощь Запада по-прежнему является решающим фактором, определяющим, когда и в каком масштабе ВСУ смогут перехватить инициативу на фронте и провести значимые контрнаступательные операции.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия продолжает диверсионную и разведывательную деятельность вдоль границы с Сумской областью. Таким образом враг пытается рассредоточивать украинские силы вдоль более широкого фронта на северо-востоке страны.

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