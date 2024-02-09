Силы обороны отразили десятки вражеских атак: жарче всего было у Бахмута и Авдеевки – Генштаб

Российские захватчики, несмотря на значительные потери, не отказываются от планов полной оккупации Украины. За 716-е сутки широкомасштабного вторжения на линиях боевых действий произошло 91 столкновение с противником.

Об этом сказано в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 9 февраля. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, отмечают в командовании украинских защитников.

В течение суток враг нанес 49 авиаударов, совершил 52 обстрела из РСЗО по населенным пунктам (к сожалению, есть раненые среди мирного населения).

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Ракетные войска нанесли удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пунктам управления, 2 складам боеприпасов противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность и увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы Украины.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 10 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 18 атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 17 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 10 атак в районах Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенным пунктам.

На Марьинском направлении ВСУ сдерживают оккупантов в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 12 раз пытался улучшить тактическое положение. Под огнем захватчиков оказались пять населенных пунктов.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области. От обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении отбиты 2 атаки западнее Новопокровки и в районе Работино Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под обстрелами оказались около 30 населённых пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Здесь в течение суток предприняты 4 безуспешные попытки штурма позиций наших войск. Под огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в том числе областной центр.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики заходят на окраины Авдеевки Донецкой области, заявил глава городской военной администрации Виталий Барабаш. Однако город находится под контролем Сил обороны Украины, Авдеевка продолжает сопротивление.

По словам спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, в Авдеевке сражения с российскими оккупационными войсками ведутся не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки.

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