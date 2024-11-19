Силы обороны отразили все попытки врага продвинуться вперед: на фронте произошло 135 боевых столкновений – Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили все попытки войска оккупанта продвинуться вперед. Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной.

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Об этом говорится в сводке Генштаба. В общей сложности, по состоянию на 22:00 18 ноября, на фронте произошло 135 боевых столкновений.

"Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение", – говорится в сообщении.

В частности, в Генштабе отметили воинов 102-й отдельной бригады территориальной обороны имени полковника Дмитрия Витовского, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

В свою очередь, российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара с использованием двух ракет, 65 авиаударов, сбросив 97 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 678 дронов-камикадзе и произвели более 3930 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Силы обороны отразили все попытки противника продвинуться вперед. По имеющимся данным, сегодня на данном направлении противник потерял 89 военнослужащих убитыми и ранеными, кроме того, украинские воины уничтожили 31 БпЛА, две единицы автомобильного и две – специального транспорта оккупантов. Также повредили танк, две артиллерийские системы и 11 автомобилей.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Кругляковки и Лозового. Украинские защитники остановили все девять вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики четырежды штурмовали позиции Сил обороны. Но получили отпор.

На Торецком направлении произошло четыре боестолкновения. Враг штурмовал позиции украинских подразделений возле Щербиновки и в районе Торецка. Все атаки агрессора отражены.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал 35 раз. Наши защитники отбили 27 штурмов, еще восемь боестолкновений продолжаются. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 285 оккупантов, из них 119 – безвозвратно. Также уничтожены танк, три артсистемы, девять автомобилей и два мотоцикла, кроме этого повреждены три танка, два орудия, три боевых бронированных машины, две единицы автомобильного транспорта и два мотоцикла.

На Времевском направлении противник 14 раз атаковал наши подразделения. Украинские защитники стойко держат оборону, до сих пор продолжается восемь боевых столкновений.

На Кураховском направлении враг предпринял 26 попыток прорвать нашу оборону. Шестнадцать боестолкновений завершено, еще десять – до сих пор продолжаются.

Также восемь раз враг бесполезно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

На Курщине Силы обороны отразили девятнадцать штурмов русских захватчиков, бои не прекращаются.

В других направлениях – без особых изменений.

Напомним, что 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский побывал в одном из самых напряженных участков фронта – в Покровске. В этом направлении он посетил позиции 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая держит оборону вблизи города.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия усилила наступательное давление на город Купянск Харьковской области. Путинские войска пытались проникнуть на территорию районного центра во время штурмовых действий 13 ноября.

Ранее в ISW рассказывали, что российские войска используют захват Угледара для достижения тактических успехов к югу от Курахово. Российские наступательные операции в этом районе преследуют цель выравнивания линии фронта и ликвидацию украинского выступления на западе Донецкой области.

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