Силы обороны Украины продолжают эффективно разрушать планы россиян, удерживая важные позиции и нанося значительные потери противнику. Активнее всего враг сейчас действует на Лиманском, Времивском и Покровском направлениях.

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В течение суток произошло 140 боевых столкновений. Силы обороны останавливают атаки, держат рубежи и постоянно разрушают планы россиян. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 11 декабря.

На Харьковском направлении с начала суток Силы обороны Украины успешно отразили четыре попытки противника продвинуться в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы и Старица. Вблизи Волчанская продолжается одно боевое столкновение.

На Купянском направлении враг в течение дня 11 раз пытался продвинуться к позициям украинских защитников в районах Западного, Песчаного, Лозового и Загрызового. Сейчас здесь продолжаются семь боестолкновений.

На Лиманском направлении произошло 21 боевое столкновение в районах Твердохлебового, Дружелюбовки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу. К этому времени на этом направлении продолжаются пять боеприкосновений.

На Северском направлении враг совершил одно наступательное действие в районе населённого пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении в районах Временного Яра и Ступочек произошло два боестолкновения, которые Силы обороны успешно отразили.

На Торецком направлении противник атаковал четыре раза в районах Торецка. Три атаки были отбиты украинскими защитниками, а одно боеприкосновение продолжается до сих пор. Дополнительно враг сбросил три управляемых авиационных бомб на населенные пункты Крымское и Петровка.

На Покровском направлении враждебная активность остается высокой. В течение дня произошло 28 боевых столкновений разного уровня интенсивности. Бои продолжаются в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское и Лисовка. Вблизи Миролюбовки, Луча и Покровска было отбито 12 вражеских атак.

В Кураховском направлении ситуация остается сложной. Отражены 19 штурмов в районах Солнцевка, Старых Тернов, Даченского, Зари, Курахового, Дачного, Екатериновки, Елизаветовки, Ганивки, Антоновки и Успеновки. Сейчас еще девять боестолкновений продолжаются.

На Времивском направлении враг атаковал 26 раз в районах Трудового, Константинопольского, Сухих Ялов, Благодатного и Новодаровки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Также враг нанес удар десятью управляемыми авиационными бомбами по населенным пунктам Комар и Разлив.

На Гуляйпольском направлении активных действий враг пока не проводил.

В Ореховском направлении в районе Новоданиловки украинские защитники успешно отбили атаку. Дополнительно Силы обороны сбили управляемую авиационную ракету в Светлогорском районе.

На Приднепровском направлении произошло одно боеприкосновение в районе острова Казацкий. Враг здесь потерпел неудачу.

На Курском направлении в странские войска отражали 15 вражеских штурмов, шесть из которых продолжаются по сей день. Также враг совершил 182 артиллерийских обстрела по населенным пунктам области и позициям украинских защитников.

Украинские защитники продолжают эффективно истощать противника вдоль всей линии фронта и в тылу, нанося ему значительные потери и разрушая его стратегические планы.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о новых ударах по территории России. Глава государства со своей стороны поблагодарил наших воинов, нанесших минувшей ночью ощутимые удары по враждебным целям.

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