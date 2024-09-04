Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов: в Генштабе назвали самые горячие направления

Силы обороны Украины активно сдерживают наступление российских оккупантов, которые продолжают наносить ракетные, авиационные и артиллерийские удары по украинским городам и селам. Отмечается резкий рост количества боевых столкновений, которые уже достигли 107 за последние сутки.

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На Кураховском и Покровском направлениях ситуация самая горячая. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Сегодня российские войска нанесли многочисленные авиационные удары и артиллерийские обстрелы по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. Известно о 5 авиационных ударах с использованием 11 управляемых бомб, а также многочисленные артиллерийские обстрелы, повредившие населенные пункты.

В частности, под удары врага попали районы населенных пунктов, таких как Сумы, Токари, Новая Слобода, Ямполь и Юнаковка. Обстрелам артиллерии подвергались населенные пункты, такие как Сидоровка, Нововасиловка, Славгород, Поповка, Высокое, Покровка, Бояро-Лежачие, Заречье, Дмитровка, Михальчина Слобода и Чуйковка.

На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение вблизи Волчанска, которое продолжается.

На Купянском направлении российские войска 14 раз пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки, Глушковки и других населённых пунктов.

На Лиманском направлении враг атаковал районы Дружелюбовки, Грековки, Макеевки и другие, с начала суток зафиксировано 11 боестолкновений.

Противник продолжает активные попытки прорвать оборону украинских войск на Северском направлении, однако получает достойный отпор от наших защитников. Вблизи Ивано-Дарьевки враг однажды пытался потеснить наши подразделения.

На Краматорском направлении российские войска с начала суток однажды пытались вытеснить наши подразделения, а также нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по Временному Яру.

На Торецком направлении враг при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации восемь раз атаковал наши позиции, и сейчас продолжаются бои вблизи Нью-Йорка.

На Покровском направлении идут ожесточенные бои в районах Воздвиженки, Зеленого Поля и других. Враг совершил 31 штурм наших позиций, атаки продолжаются в восьми локациях. Также вражеская авиация нанесла удары вблизи населенных пунктов Александрополь и Селидово, применив КАБ и неуправляемые авиационные ракеты.

На Кураховском направлении враг 32 раза атаковал наши подразделения, пытаясь продвинуться вблизи Красногоровки и Георгиевки.

На Времевском направлении отражены два штурмовых действия противника в сторону Водяного и Константиновки.

На Ореховском направлении у Роботиного враг однажды пытался продвинуться вперед, но получил жесткий отпор.

На Приднепровском направлении отражены пять вражеских атак, успеха противник не добился.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 4 сентября, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Украину, применив ударные беспилотники типа Shahed и ракеты разных типов. Еще с вечера враг запустил БПЛА, а после два часа поднял в небо по меньшей мере пять бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

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