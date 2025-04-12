'Ситуация несколько обостряется': в Силах обороны Юга назвали направления, где враг пытается прорвать оборону

Страна-оккупант пытается прорвать оборону на Южных направлениях фронта. Потому ситуация несколько обостряется.

Видео дня

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона. Он добавил, что горячее всего, на данный момент, на Ореховском направлении.

"Ситуация на юге Украины хоть не так резко, но все же несколько обостряется. Речь о том, что увеличивается количество ударов дронами-камикадзе, и вражеских обстрелов, а также увеличивается количество штурмовых действий, которые враг проводит на нескольких направлениях", - сказал Волошин.

По его словам, неблагоприятные погодные условия в Херсонской области способствовали тому, что враг увеличил количество боевых действий и пытался выбить украинских бойцов из островной зоны. Активнее всего враг действует на Ореховском направлении.

"Больше всего традиционно у нас на Ореховском направлении, где враг пытается прорвать нашу оборону и занять плацдармы вблизи села Лобковое, Степное, взять под контроль Щербаки, Малые Щербаки. Он пытается занять там плацдарм и оттуда осуществлять огненное влияние и на Запорожье как областные центры. Запорожье на восток. Поэтому Ореховское направление мы считаем одним из самых сложных", - отметил Волошин.

Он сообщил, что в этом направлении за 12 дней апреля зафиксировано около 80 штурмовых действий.

Также, по словам спикера, беспокойным остается Гуляйпольское направление, где враг пытается взять под контроль несколько населенных пунктов, в частности Новополь, Свободное Поле. В последние дни враг наносит авиационных ударов по самому Гуляйполю. С начала апреля оккупанты совершили здесь около 50 штурмовых действий.

Кроме того, армия РФ предприняла активные действия на Херсонском направлении, пытаясь взять под контроль островную зону Днепра.

"Речь о тех резервах, которые он будет применять и будет вводить в бой. Сейчас враг пытается проводить штурмовые действия малыми группами пехоты. Именно поэтому он подтягивает туда личный состав именно этих военных", - добавил Волошин, отвечая на вопрос, продолжает ли дальше враг взимать свои резервы на южное направление.

По его словам, это оккупанты делают для того, чтобы продолжать штурмовые действия, пытаясь захватить "траншей по траншее, укрепление за укреплением и так постепенно продвигаться вглубь нашей обороны".

"Помимо личного состава этих штурмовых групп также враг привлекает к ведению штурмов и бронетехнику. Правда, ее не так много, как он применил в механизированных штурмах. А также немало легкомоторной - это мотоциклы, баги, квадроциклы, которые враг достаточно активно применяет в этих штурмовых действиях", - сказал он.

Он также отметил, что враг сейчас не может взять под контроль ни один из населенных пунктов, поэтому будет усиливать штурмовые действия и увеличивать количество обстрелов.

Напомним, что на рассвете 11 апреля российские войска еще раз попытались прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении. Однако наступательная операция врага завершилась провалом.

Стоит отметить, что с начала 2025 г. воины Сил обороны Украины обезвредили на фронте более 140 тысяч российских захватчиков. Попытки оккупантов протиснуть украинскую оборону оборачиваются для них рекордными потерями.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 апреля Сырский заявил, что враг фактически начал наступление на Сумщину и Харьковщину. По словам главкома, там, а также в Черниговской области войска РФ стремятся создать "буферную зону".

В ГНСУ 12 апреля информировали, что наиболее угрожающими на Харьковщине направлениями являются Волчанск и Липцы, а на Сумщине – Новенькое, Басовка и Журавка.

В то же время, по оценке ISW, кафиры, хотя и имеют незначительное продвижение на границе Сумщины и Курщины, вряд ли смогут провести большую наступательную операцию на Сумы без подкрепления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!