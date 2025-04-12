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"Ситуация несколько обостряется": в Силах обороны Юга назвали направления, где враг пытается прорвать оборону

Анна Павлова
War
3 минуты
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'Ситуация несколько обостряется': в Силах обороны Юга назвали направления, где враг пытается прорвать оборону

Страна-оккупант пытается прорвать оборону на Южных направлениях фронта. Потому ситуация несколько обостряется.

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Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона. Он добавил, что горячее всего, на данный момент, на Ореховском направлении.

"Ситуация несколько обостряется": в Силах обороны Юга назвали направления, где враг пытается прорвать оборону

"Ситуация на юге Украины хоть не так резко, но все же несколько обостряется. Речь о том, что увеличивается количество ударов дронами-камикадзе, и вражеских обстрелов, а также увеличивается количество штурмовых действий, которые враг проводит на нескольких направлениях", - сказал Волошин.

По его словам, неблагоприятные погодные условия в Херсонской области способствовали тому, что враг увеличил количество боевых действий и пытался выбить украинских бойцов из островной зоны. Активнее всего враг действует на Ореховском направлении.

"Больше всего традиционно у нас на Ореховском направлении, где враг пытается прорвать нашу оборону и занять плацдармы вблизи села Лобковое, Степное, взять под контроль Щербаки, Малые Щербаки. Он пытается занять там плацдарм и оттуда осуществлять огненное влияние и на Запорожье как областные центры. Запорожье на восток. Поэтому Ореховское направление мы считаем одним из самых сложных", - отметил Волошин.

Он сообщил, что в этом направлении за 12 дней апреля зафиксировано около 80 штурмовых действий.

Также, по словам спикера, беспокойным остается Гуляйпольское направление, где враг пытается взять под контроль несколько населенных пунктов, в частности Новополь, Свободное Поле. В последние дни враг наносит авиационных ударов по самому Гуляйполю. С начала апреля оккупанты совершили здесь около 50 штурмовых действий.

"Ситуация несколько обостряется": в Силах обороны Юга назвали направления, где враг пытается прорвать оборону

Кроме того, армия РФ предприняла активные действия на Херсонском направлении, пытаясь взять под контроль островную зону Днепра.

"Речь о тех резервах, которые он будет применять и будет вводить в бой. Сейчас враг пытается проводить штурмовые действия малыми группами пехоты. Именно поэтому он подтягивает туда личный состав именно этих военных", - добавил Волошин, отвечая на вопрос, продолжает ли дальше враг взимать свои резервы на южное направление.

"Ситуация несколько обостряется": в Силах обороны Юга назвали направления, где враг пытается прорвать оборону

По его словам, это оккупанты делают для того, чтобы продолжать штурмовые действия, пытаясь захватить "траншей по траншее, укрепление за укреплением и так постепенно продвигаться вглубь нашей обороны".

"Помимо личного состава этих штурмовых групп также враг привлекает к ведению штурмов и бронетехнику. Правда, ее не так много, как он применил в механизированных штурмах. А также немало легкомоторной - это мотоциклы, баги, квадроциклы, которые враг достаточно активно применяет в этих штурмовых действиях", - сказал он.

Он также отметил, что враг сейчас не может взять под контроль ни один из населенных пунктов, поэтому будет усиливать штурмовые действия и увеличивать количество обстрелов.

Напомним, что на рассвете 11 апреля российские войска еще раз попытались прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении. Однако наступательная операция врага завершилась провалом.

Стоит отметить, что с начала 2025 г. воины Сил обороны Украины обезвредили на фронте более 140 тысяч российских захватчиков. Попытки оккупантов протиснуть украинскую оборону оборачиваются для них рекордными потерями.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 апреля Сырский заявил, что враг фактически начал наступление на Сумщину и Харьковщину. По словам главкома, там, а также в Черниговской области войска РФ стремятся создать "буферную зону".

В ГНСУ 12 апреля информировали, что наиболее угрожающими на Харьковщине направлениями являются Волчанск и Липцы, а на Сумщине – Новенькое, Басовка и Журавка.

В то же время, по оценке ISW, кафиры, хотя и имеют незначительное продвижение на границе Сумщины и Курщины, вряд ли смогут провести большую наступательную операцию на Сумы без подкрепления.

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