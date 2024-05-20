Сколько украинцев разыскивают за уклонение от мобилизации и какой регион побил рекорд: официальные данные

Территориальные центры комплектации и социальной поддержки Украины передали в Национальную полицию информацию о 94,5 тыс. граждан, которые уклоняются от явки в военкомат. Из них 20 031 были найдены и доставлены в ТЦК. Наибольшая активность военкомов – на Днепропетровщине.

Данные о количестве разыскиваемых уклонистов предоставили в областных главках полиции в ответ на запросы OBOZ.UA. По словам правоохранителей, за четыре месяца 2024 года в подразделения полиции Днепропетровской области поступило 38 282 обращения из ТЦК с данными лиц, уклоняющихся от явки (службы).

Из них уже найдены и доставлены в военкоматы 5 511 человек.

В Главное управление Нацполиции в Черниговской области поступило 9 115 соответствующих обращений ТЦК для розыска и доставки уклонистов. Из них 1 429 нашли и доставили в ТЦК.

В Харьковскую область в полицию поступила информация о 4 664 ухилянтах. Установлены и доставлены в ТЦК – 1 954 человек.

В Ивано-Франковской области зарегистрировано 2 328 обращений, найдено и доставлено в ТЦК 1 814 человек. Там побит рекорд эффективности правоохранителей с учетом процентного соотношения.

В Житомирской области OBOZ.UA сообщили, что учет обращений от ТЦК по розыску и доставке уклонистов с 15 ноября 2023 года осуществляется по новому алгоритму взаимодействия Нацполиции и ТЦК и СП. По состоянию на конец апреля 2024 года в полицию переданы данные о 8 289 жителях региона, нарушивших законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. 2 452 из них уже найдены и доставлены в ТЦК.

На Полтавщину в полицию поступило обращение относительно 7 433 уклонистов, из них найдены и доставлены в ТЦК 2591.

Правоохранители Ровенщины сообщили о 9832 ухилянтах, 1828 из которых удалось разыскать и доставить в военкоматы.

В Винницкой области от военнослужащих скрываются 7 288 жителей региона. 2 325 уже найдено.

В Кировоградской области полиция зарегистрировала 5 955 обращений, учет тех, кого нашли и доставили в ТЦК, полицейскими не ведется.

В полицию Хмельницкой области поступило 1085 обращений. Сколько из них стражам порядка удалось найти, в этом ГУНП не рассказали.

Отказались предоставить данные об уклоняющихся в полиции Донецкой, Херсонской, Тернопольской и Черкасской областей. В ответах говорится, что запрашиваемая информация является служебной, имеет ограниченный доступ и т.п.

Как сообщал OBOZ.UA, с 18 мая Минобороны Украины запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. В нем мужчины 18-60 лет могут онлайн обновить военно-учетные данные, после чего в программу будет подтягиваться информация из реестра "Оберіг".

Уже за первые полсутки в "Резерв+" успешно авторизировались 150 тыс. граждан, еще сотни тысяч запросов в очереди, сообщили в Минобороны и похвалили украинцев за активность.

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