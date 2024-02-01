След, оставшийся при падении, достигает 500 м: появились спутниковые фото с места крушения Ил-76

В сеть попали первые спутниковые снимки с места падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ. След, который оставил самолет при падении, простирается примерно на 500 метров.

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Спутниковые фото были сделаны компанией Planet Labs 31 января, их опубликовал проект "Схемы" (Радио Свобода).

Соответственно, остатков самолета и тел людей, которые по версии РФ якобы были на борту, на этих кадрах нет.

Напомним, Ил-76 разбился 24 января у села Яблоново в Белгородской области РФ. В минобороны РФ утверждают, что на борту самолета якобы находились 65 пленных украинских военных, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих, однако до сих пор не предоставили никаких доказательств.

Журналисты"Схем" заявили, что установили фамилии членов экипажа Ил-76, принадлежавшего к 117-му авиаполку с дислокацией в Оренбурге. Родственники подтвердили гибель трех из них – это 36-летний командир корабля Станислав Беззубкин, штурман корабля Алексей Высокин, 38-летний бортинженер Андрей Пилуев.

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