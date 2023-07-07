"Следите за хорошими новостями": Резников обсудил с главой Пентагона новые поставки оружия Украине

Руководитель Министерства обороны Украины Алексей Резников 6 июля провел разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Чиновники обсудили контраступление ВСУ на фронте, а также говорили о предстоящей встрече в формате "Рамштайн" для поставок нового оружия украинской армии.

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О деталях разговора украинский министр рассказал на своем аккаунте в Twitter. Резников отметил, что беседа была "продуктивной".

"Имел продуктивный телефонный разговор с моим коллегой, министром обороны США Ллойдом Остином", – проинформировал глава украинского оборонного ведомства.

Министр отметил, что обсудил с главой Пентагона текущую ситуация на передовой, а также дальнейшие шаги контрнаступательной операции Сил обороны Украины вместе с другими актуальными вопросами.

Также главы ведомств "сверили часы" перед следующим заседанием Рабочей группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Оно должно состояться сразу после Вильнюсского саммита НАТО (он пройдет 10-11 июля).

Кроме того, по словам Резниковв, во время общения с Остином речь шла о новых проектах, связанных с поставкой Украине разных видов боеприпасов.

В этих вопрос глава Минобороны анонсировал хорошие новости.

"Следите за хорошими новостями", – подчеркнул министр обороны Украины.

Накануне спикер Пентагона генерал Патрик Райдер сказал, что ведомство продолжает рассматривать возможность передачи Украине кассетных боеприпасов со своих военных складов. Причем об устаревших типах снарядов речь не идет.

Издание Reuters сообщило, что 7 июля США объявят о новом пакете военной помощи Украине, в который якобы войдут и кассетные боеприпасы для пушек калибра 155-мм.

В пакете помощи, стоимость которого значительно превышает 500 миллионов долларов, Украина также получит боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, боевые машины Bradley и бронетранспортеры Stryker.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Стороны обсудили оперативную обстановку на фронте и наступление ВСУ.

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