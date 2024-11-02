'Снимите все ограничения': Сибига призвал Запад решительнее реагировать на усиление атак РФ

Россия усиливает террор против украинцев. Министр иностранных дел нашей страны Андрей Сибига призвал Запад разрешить Силам обороны поразить пункты базирования и склады вражеского войска на территории России.

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С соответствующим заявлением глава МИД выступил 2 ноября, отреагировав на очередной дроновый обстрел Украины и Киева в частности. Дипломат написал в X (Twitter):

"Давайте нанесем удар по их базам и складам в России. Позвольте партнерам перехватывать [дроны] в нашем небе. Снимите все ограничения на защиту жизни от террора".

Сибига раскрыл статистику: за сентябрь 2024 года РФ применила 1331 Shahed-136 (в среднем это 44 дрона каждый день). В октябре агрессор атаковал уже 1908 "Шахедами". Это около 62 дронов в день.

Всего за последние два месяца Россия запустила 3239 беспилотников.

Напомним: очередную атаку враг начал с 19 часов вечера пятницы и продолжал всю ночь и утро субботы.

Захватчики запустили управляемую авиационную ракету Х-31П и 71 ударный БПЛА. Силы обороны уничтожили 39 дронов-камикадзе, еще 21 был локационно потерян, пять – вернулись в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский, реагируя на российскую дроновую атаку, совершенную 1-2 ноября, также призвал усилить давление на Россию для уменьшения ее возможностей в производстве оружия.

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