Спасатели продолжают работу: как выглядит многоэтажка в Умани после ракетного удара РФ. Видео с высоты

В сети показали, как выглядит место российского теракта в Умани на Черкащине с высоты. Части многоэтажки просто нет – она превратилась в груду камней, в устоявших подъездах, по меньшей мере, вылетели все окна.

Видео дня

На месте трагедии продолжают работать спасатели и все службы. Видео, снятое с дрона, опубликовал "Бабель" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также "Радио Свобода" опубликовало видео, снятое волонтером, жительницей Умани и свидетельницей удара Мариной Бондарь. На нем видно, что для пострадавших оборудовали пункт обогрева, а возле разрушенного дома находится много людей.

Напомним, в Нацполиции Украины также показали кадры с места военного преступления РФ в Умани. На них видно, что вместо подъезда на месте удара остались руины. Как отметил руководитель Нацполиции Иван Выговский, правоохранители работают на месте и документируют преступления государства-террориста против украинского народа.

Очевидец трагедии рассказал, что сразу после попадания российской ракеты в многоэтажку в Умани в небо поднялся черный купол, напоминавший атомный гриб. После него последовал белый дым, вероятно, в результате начавшегося пожара.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 28 апреля одна из российских ракет попала в жилую многоэтажку в Умани Черкасской области, разрушив целый подъезд. Из-за действий страны-агрессора погибли не менее 17 человек, 18 пострадали, разбор завалов может занять сутки;

– в результате российского ракетного удара по многоэтажке в Умани погибли по меньшей мере трое детей. В городе объявлен трехдневный траур и отменены все развлекательные мероприятия;

– президент Зеленский сообщил, что жертв, извлекаемых из-под завалов, невозможно узнать. По его словам, государство-агрессора возможно победить только совместно – оружием для Украины, жесточайшими санкциями против государства-террориста, справедливыми приговорами для убийц.

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