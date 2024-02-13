'Специально для СВО', подключают через Польшу: СМИ узнали, как в России продают Starlink

Системы Starlink, которые открыто продаются в РФ через интернет, оккупанты могут использовать только вблизи с границей Украины, а личный кабинет устройства подключается к сети через Польшу. Стоимость терминалов – от 2450 евро (около 100 тыс. грн) в зависимости от онлайн-площадки, тогда как в Европе цена стартует от 450 евро (18,5 тыс. грн).

Об этом пишут "Важные истории". Журналисты проекта пообщались с представителями трех российских площадок, которые предлагают приобрести Starlink.

"С интернетом от Starlink вы получаете полную анонимность, защита от РЭБ, доступ к любым сайтам. Данная модель не отслеживается, безопасна на СВО", – говорится в объявлении на одном из таких сайтов.

Также утверждается, что абонентская плата составляет от 100 долларов в месяц, терминал имеет личный кабинет, "работает в России" и "подходит для яхт".

Однако выяснилось, что это не совсем так. Starlink в России работают только рядом с границей Украины – в глубине страны-агрессора их использовать не получится, пояснили продавцы.

Двое из них при этом уточнили, что личный кабинет устройства подключается к сети через Польшу, а на третьей площадке сказали, что это происходит "через европейскую страну".

В целом обещают, что Starlink будут бесперебойно работать на оккупированных территориях Украины, в том числе в Крыму, а также в Калининграде и на Камчатке близ Японии.

Все терминалы, которые продают в РФ, уже настроены и готовы к использованию. В наличии – "версии V1, V2 RV и SL Global", которые стоят от 240 тыс. рублей (2450 евро или 1000 тыс. грн) до 299 тысяч рублей (3 тыс. евро или 124 тыс. грн) в зависимости от площадки.

Оплату принимают наличными, на карту либо переводом от юрлица.

Для сравнения – в Европе Starlink стоят от 450 до 2843 евро (от 18 тыс. до 116 тыс. грн), а цена на стандартную подписку начинается от 50 евро (2 тыс. грн) в месяц.

Как выяснили "Важные истории", товар можно забрать лично в районе Москвы Хорошево-Мневники в жилых домах около ТЦ "Авиапарк" на Ходынском поле и возле жилого дома на улице Генерала Глаголева.

Несколько домов по соседству находятся в списке секретных объектов "особых потребителей электроэнергии", который ранее обнаружил центр "Досье", а также неподалеку от объектов ГРУ РФ – штаб-квартиры военной разведки и военной академии минобороны РФ, где готовят разведчиков.

Какой-либо прямой связи между адресами продавцов и военными объектами журналистам выявить не удалось.

Первыми использование Starlink оккупантами заметили украинские волонтеры. По их словам, поставки терминалов идут в Россию через ОАЭ. Один из российских продавцов, который занимается поставками авто через Казахстан и обменом эмиратских дирхам на рубли, также заявляет, что получает свои "Старлинки" через ОАЭ. При этом в таможенных данных такие поставки на данный момент не отображаются.

Российское неонацистское боевое подразделение футбольных фанов "Эспаньола" также сообщило, что использует Starlink на фронте уже продолжительное время.

Основатель компании SpaceX Илон Маск при этом утверждает, что "ни один Starlink не был продан России прямо или косвенно".

О продажах Starlink в РФ еще в мае 2023 года писало издание Insider. Тогда продавцы не гарантировали возможность подключения терминала.

Напомним, ранее SpaceX отключала Starlink над Крымом, срывая украинские операции. Глава компании Илон Маск тогда ссылался на "санкции США" и отсутствие указаний Пентагона включить систему над оккупированным полуостровом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 10 февраля в украинском ГУР подтвердили использование оккупантами Starlink от SpaceX и рассказали, что такая практика приобретает системный характер.

– Факт применения американской технологии зафиксирован вблизи Клещиевки и Андреевки на Донетчине, сообщили в ГУР. В ведомстве объяснили, что из-за санкций Москва использует так называемый параллельный импорт, то есть контрабанду.

– Илон Маск назвал такие данные ложными и заявил, что SpaceX не передавала России систем Starlink.

– Представитель ГУР Андрей Юсов 12 февраля сообщил, что в РФ терминалы Starlink открыто продаются на онлайн-площадках. Оккупанты используют их на фронте, а украинские военные работают над тем, чтобы нейтрализовать угрозу.