Спрятаться не успели: появились данные о состоянии детей, пострадавших в результате удара РФ по Харькову

В Харькове четверо детей, пострадавших в результате удара по школьному стадиону, находятся в тяжелом состоянии. Дети не успели скрыться от вражеского снаряда, поскольку взрыв прогремел до сигнала воздушной тревоги.

Об этом рассказали в эфире всеукраинского телемарафона. Вражеский снаряд попал прямо на территорию школьного стадиона. В момент атаки подростки играли здесь в мяч.

"Только что раздался взрыв, женщина с сыновьями выскочила в тамбур. Пол часа мы подождали, ну были крики. Когда был взрыв, потом были крики. Потом приехала скорая. Здесь очень много деток постоянно. И не только детки, и пенсионеры, и просто мужчины" , и женщины, и инвалиды здесь все. Здесь очень много деток. Здесь и футбол, и баскетбол", – рассказала одна из местных жительниц.

В общей сложности среди пострадавших 7 человек, в том числе 4 ребенка:

15-летний пациент находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии после хирургического вмешательства;

14-летний парень также в тяжелом, но стабильном состоянии, его перевели из операционной в реанимацию;

14-летний пациент также в реанимации после удаления обломков и проведения операции медики пытаются сохранить его конечность;

8-летняя девочка получила поверхностную травму, состояние средней тяжести. Он уже выписан на амбулаторное лечение.

Укрыться у детей времени не было. Взрыв раздался до сигнала воздушной тревоги.

Напомним, во время атаки 8 мая, в День памяти и примирения, оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Полтавской области. Там вспыхнул пожар.

Также захватчики пытались атаковать Киев ракетами, однако силы ПВО уничтожили все цели. На Киевщине в результате вражеской атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.

Кроме того, в Кировоградской области российские оккупанты во время ракетной атаки поразили объект критической инфраструктуры. Травмирован ребенок 8 лет.

В среду, 8 мая, страна-агрессор также нанесла ракетные удары по энергетическим объектам Прикарпатья. В результате возник пожар.

Всего в ночь на 8 мая Россия атаковала Украину ракетами из самолетов Ту-95МС и "Калибрамы": под ударом были объекты энергетики в ряде областей.