Среди погибших были дети: в РФ похвастались ударом по Краматорску, назвав кафе 'пунктом дислокации' командиров ВСУ

В министерстве обороны государства-террориста России традиционно похвастались ударом по украинскому Краматорску в Донецкой области, в результате которого погибли по меньшей мере 10 мирных жителей. Военные страны-агрессора назвали разрушенную ракетой пиццерию, в которой находились, в частности, и дети "пунктом дислокации" командиров одной из бригад ВСУ.

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Об этом говорится в ежедневной сводке минобороны РФ о ходе "СВО". При этом украинский Краматорск россияне приписали к так называемой "ДНР".

"В городе Краматорск Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56 мотопехотной бригады ВСУ", – абсурдно выдали в ведомстве.

Напомним: к утру 28 июня число погибших в результате российского террористического акта в Краматорске Донецкой области увеличилось до десяти человек. Жертвами ракетного удара стали, в частности, трое детей. Кроме того, десятки человек получили ранения. По состоянию на 12:20 28 июня известно о 61 пострадавшем. Под завалами разрушенного здания могут оставаться люди, поэтому спасательная операция продолжается.

Также в эпицентре взрыва оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна, окна и двери. На месте возник пожар. Окончательное количество жертв все еще устанавливается, поскольку под завалами, разбор которых продолжается могут быть люди.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ракетным ударом по пиццерии в Краматорске 27 июня российские террористы убили двух сестер-близнецов Анну и Юлию Аксенченко. Они были ученицами Краматорской ОШ №24 и в этом году закончили 8 класс;

– также во время обстрела оккупантами Краматорска были ранены три гражданина Колумбии. Их сопровождала украинская писательница, которая также пострадала и находится в тяжелом состоянии.

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