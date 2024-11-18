Среди раненых четверо детей: появились новые данные о пострадавших в результате удара РФ по Одессе

В результате атаки российских окrупантов на Одессу, которая произошла в понедельник, 18 ноября, погибли 8 человек, среди которых медики, полицейские и гражданские. Еще 39 человек получили ранения, среди которых четверо детей.

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Дети находятся в состоянии средней тяжести и были госпитализированы. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В результате российского ракетного удара по центру Одессы погибли 8 человек, среди них медики, полицейские, обычные гражданские люди", – говорится в сообщении.

В результате обстрела ранены 39 человек, среди которых четверо детей в возрасте 7, 10 и двое 11 лет. Дети были госпитализированы.

Кроме того, в больницах находятся 30 взрослых, трое из которых находятся в критическом состоянии. Врачи прилагают максимум усилий, чтобы спасти жизнь каждого пострадавшего. Остальные пострадавшие получили помощь на месте происшествия.

Экстренные службы работают на месте, оказывая необходимую помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта российских сил против мирного населения Одесщины.

В прокуратуре сообщили, что начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Данные об окончательном количестве погибших и пострадавших, а также полный перечень разрушений и повреждений устанавливаются", - добавили там.

Осмотр места атаки продолжается, на местах происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, фиксирующие очередное преступление РФ.

Напомним, террористические войска России днем 18 ноября нанесли удар баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре Одессы. В городе повреждены жилые дома. По состоянию на 13:20, известно о восьми погибших и 18 пострадавших. Среди раненых – один ребенок, четыре человека в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку российских оккупантов по Одессе, в результате которой погибли 8 человек, а почти два десятка человек получили ранения. Он назвал это показательными ударами и подчеркнул, что Россия демонстрирует свое настоящее лицо: для нее важна только война.

Как сообщал OBOZ.UA, во время самой массированной ракетно-дроновой атаки РФ 17 ноября Россия атаковала Одессу "Шахедами". В результате ударов погибли двое сотрудников энергообъекта, ранения получил 17-летний парень.

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