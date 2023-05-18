США будут предоставлять Украине новые боевые системы 'с учетом ситуации' – Госдеп

В Государственном департаменте США заявили, что будут и дальше обсуждать с союзниками возможности усилить Украину новыми боевыми системами. Решения о передаче украинской армии нового вооружения, в частности комплексов ПВО, будут приниматься "с учетом текущей ситуации".

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Об этом сказал представитель Госдепа Ведант Пател на брифинге в среду, 17 мая, передает "Укринформ". Так американский чиновник ответил на вопрос об инициативе Нидерландов и Великобритании создать коалицию истребителей для Украины, которая больше года борется с полномасштабным вторжением России.

Он напомнил, что в последнее время особое внимание партнеров приковано именно к обеспечению Украины системами ПВО.

"Мы и дальше будем оценивать с учетом ситуации и обстоятельств в сфере безопасности, какие системы имеют смысл", – отметил представитель Госдепа США

Чиновник отметил, что Вашингтон и другие государства, оказывающие Украине военную помощь, стремятся, чтобы армия страны получала эффективные и современные боевые системы как можно быстрее.

Накануне британский премьер-министр Риши Сунак на встрече с главой правительства Нидерландов Марком Рютте в рамках саммита Совета Европы в Исландии договорился о работе над созданием международной коалиции по закупке истребителей для Украины. Также это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что "авиационная коалиция" для предоставления Украине западных истребителей будет сформирована в этом году. Чиновник отметил, что приоритет для Украины – истребители F-16.

По словам летчика-инструктора, полковника ВСУ в запасе, военного эксперта Романа Свитана, процедура подготовки летного состава и аэродромов Украины для принятия истребителей F-16 может потребовать около трех месяцев. Освоение этих самолетов не представляет особого труда для украинских летчиков первого и второго класса, а аэродромы не будут нуждаться в капитальной реконструкции.

В некотором смысле истребитель F-16 легче в управлении, чем Миг-29 или Су-27, заявил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, для защиты Киева от бомбежек с неба нужно до 50 истребителей F-16 четвертого поколения, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак. По его словам, Украина не прекращает переговоры с союзниками по этому вопросу, поскольку его актуальность ежедневно только растет.