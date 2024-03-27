'Стальной фронт' передал ВСУ 7 тысяч средств связи

Устойчивая связь на фронте – принципиально важная потребность для военных в ходе боевых действий. Аналоговая связь уже устарела и, как правило, не выполняет необходимых для современной войны функций. Поэтому ВСУ нуждается в современных цифровых приборах, чтобы создавать системы защищенной связи.

В оснащении подразделений участвуют частные инициативы, как "Стальной фронт Рината Ахметова".

"Войску крайне необходимо телекоммуникационное оборудование: от индивидуальных раций и автомобильных радиостанций до мобильных узлов связи. Не менее важно и современное цифровое оборудование для стационарных узлов и каналов связи. Нашим защитникам необходимы также и средства РЭБ, в т.ч. и для борьбы с вражескими дронами и системами связи. Поэтому "Стальной фронт" регулярно предоставляет оборудование и средства, позволяющие украинским защитникам поддерживать надежную связь даже в самых отдаленных и опасных районах, обеспечивая эффективное управление и координацию действий", – комментирует представитель "Стального фронта", гендиректор Укртелеком Юрий Курмаз.

Так недавно бригада спецназа "Азов" Нацгвардии Украины получила большую партию техники для эффективной борьбы с врагом, в том числе 150 радиостанций и 9 ретрансляторов.

"Ребята в этом подразделении мотивированы, это настоящие бойцы. Стальной фронт поддерживает "Азов" на постоянной основе, и мы будем делать это и дальше, в 2024 году", – уверяет представитель "Стального фронта" Александр Водовиз.

"Для нас всегда есть три крайне необходимые вещи: связь, дроны и транспорт. Ведь часто от их наличия зависит жизнь бойцов", – отмечает командир роты стрелкового батальона под позывным "Михалич".

Всего с начала полномасштабного вторжения Ринат Ахметов и его бизнес направить на помощь военным и гражданским украинцам более 7,6 млрд грн.