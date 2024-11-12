Стало известно, сколько немцев поддерживают предоставление военной помощи Украине

Спустя два с половиной года после начала российского вторжения большинство граждан Германии по-прежнему выступают за военную поддержку Украины. Согласно данным соцопроса, 57% немцев не против оказания помощи украинской армии.

Видео дня

Однако по сравнению с предыдущим годом доля немцев, которые выступают за военную поддержку Украины, снизилась. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Фондом Кёрбера.

В 2023 году 66% граждан Германии выступали за предоставление помощи Украине. При этом на востоке страны только 40% поддерживают продолжение военной поддержки.

Также данные соцопроса показали, что 47% опрошенных немцев считают, что Украина должна защищаться до тех пор, пока все территории, оккупированные Россией, не будут возвращены. В то же время 43% респондентов ответили, что Украина должна уступить часть своей территории России в попытке положить конец войне. Еще 10% немцев не смогли ответить на вопрос социологов.

Напомним, Европейский Союз передал Украине более 980 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. До конца года Силы обороны получат остаток из обещанного партнерами миллиона снарядов от ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, распад правящей коалиции в Германии был спровоцирован внутренними противоречиями относительно поддержки Украины. Позиция федерального канцлера Олафа Шольца, препятствующего эффективной военной помощи Украине, не нравится коалиционным партнерам СДПГ, которую он представляет.

Ранее кандидат в канцлеры Германии заявил, что готов передать Украине Taurus, однако только при условии: прежде чем Берлин начнет передачу этих ракет, нужно дать 24 часа российскому диктатору Владимиру Путину на решение об отказе от атак на гражданские и инфраструктурные объекты на территории нашего государства.