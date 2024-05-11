Ставит под угрозу население: разведка Британии указала на проблемы РФ в применении авиабомб

Случаи, когда российские самолеты-истребители "роняют" бомбы на территории РФ, указывают на неспособность страны-агрессора успешно применять боеприпасы по намеченным целям. Подобные ошибки пилотов несут разрушительные и смертельные последствия для населения России.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, опубликованной 11 мая в соцсети X. В ведомстве напомнили, что российский истребитель случайно выпустил боеприпас ФАБ-500 по жилому району Белгорода 4 мая 2024 года.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тогда подтвердил взрыв и разрушения на улице Раздобаркина в Белгороде, не указав причину.

Были повреждены 30 домов и 10 авто, пять человек нуждались в госпитализации, что свидетельствует о разрушительной силе боеприпаса, говорится в сводке.

В британской разведке указали, что это не единичный случай. 18 февраля на село Солоти в Валуйском районе Белгородской области был выпущен ФАБ-250, что привело к эвакуации 150 жителей.

СМИ предполагают, что такие сбросы довольно распространены: только в Белгородской области с марта по апрель 2024 года случайно упало 20 боеприпасов.

"Эти примеры указывают на продолжающуюся неспособность России успешно применять свои боеприпасы по намеченным целям. Подобные ошибки имеют разрушительные и летальные последствия для населения России", – заявили в разведке Британии.

Напомним, еще в январе 2024 года в британской разведке рассказали, что инциденты со случайными сбросами бомб у оккупантов происходят из-за недостаточной подготовки и усталости летчиков, которые в результате неэффективно выполняют тактические действия во время миссий.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 мая в Белгороде произошло ДТП с участием "скорой", которая, вероятно перевозила раненых оккупантов. Водитель легковушки не заметил, что у "скорой" включены спецсигналы – вследствие столкновения трех авто пострадали восемь человек.

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