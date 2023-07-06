"Стоял на первой линии": военный рассказал, был ли заминирован Чонгар в день вторжения РФ и почему он не смог подорвать мосты

Перед началом полномасштабной войны, развязанной Россией, мосты между оккупированным Крымом и Херсонской областью в районе Чонгара были заминированы. Взрывчатка там была установлена украинскими саперами еще в 2014 году, разминирования никто не проводил. 24 февраля 2022 года мосты пытались подорвать – однако детонация не произошла.

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Об этом в интервью "УП" заявил Иван Сестриватовский – 48-летний защитник Украины, несший службу на границе с Крымским полуостровом. Именно он пытался совершить подрыв мостов, чтобы помешать российским войскам зайти на территорию Херсонщины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Воин активировал механизм, но взрыва не увидел, хотя стоял на первой линии. "Я не сапер, но здесь варианта два. Либо была высажена диверсионная группа, либо провода подрыва были повреждены минометным обстрелом", – считает он.

Сестриватовский с 2016 года служит в морской пехоте в 137-м отдельном батальоне Военно-морских сил ВС Украины. Он участвовал в АТО и ООС, прошел три ротации на Донецком направлении.

Мужчина рассказал, что перед большой войной у них проводили учения. "Они проводятся всегда: слаженность, обучение личного состава – военный всегда готовится к любому вторжению", – отметил он.

В начале 2022 года военным дали приказ усилить наблюдение за возможными провокациями противника. "Лично я думал, может, будет какая-то провокация. Я надеялся, что они не рискнут пойти на вторжение", – признался морпех.

Сестриватовский заявил: все мосты – железнодорожный и два моста из Чонгара – были заминированы, перед полномасштабной войной (примерно за полторы-две недели) эти минирования проверяли, разминирования никакого не было.

"Ночь с 23 на 24 февраля по-прежнему стоит у меня перед глазами. 23-го уже были какие-то перемещения россиян на территории полуострова. Все уже ждали, были на нервах. Никто и не спал, разве прилег. Подняли нас около 3 часов ночи. Всех расставили по позициям", – вспомнил украинец.

Он вместе с командиром, старшим позиции, пошел подключать устройства на подрыв мостов. Сестриватовский остался там, а командир занимался личным составом.

Около 4:30 ночи со стороны Крыма российские захватчики открыли огонь из минометов.

"Приказ подрывать мосты мне должен был отдать непосредственный командир позиции, а он должен был получить приказ высшего руководства. Саперы разработали специальный план: были конверты, которые при необходимости открывались, и в этих конвертах была инструкция по подключению взрывных устройств. Мы провели это подключение, и я остался подрывать.

Связи уже не было, радиостанции не работали. Командир занимался личным составом, бегал по позициям, чтобы расставить каждого. Уже рвались мины, было очень громко – не докричишься ни до кого. Поэтому действовал я фактически уже сам и решение о подрыве принимал лично", – рассказал наш защитник.

Примерно через 10 минут после начала обстрела он решил уничтожить мосты.

"Я пытался совершить подрыв, но взрыва не произошло. Я должен был его увидеть. Я стоял у мостов, на первой линии. Пытался переподключить, перепроверить провода: может, какая ошибка произошла, неправильно что-то подключили. Подключил заново, снова попробовал. Раза три это сделал – взрыва не произошло", – заявил морпех.

После этого он действовал по приказу – нужно было отходить на другие позиции. Вместе с двумя срочниками Сестриватовский поехал на легковом автомобиле, однако вражеский удар из гранатомета занес машину в сторону. Воин получил ранение. Дальше защитники Украины отходили пешком.

"Приблизительно в 16:00 вечера того же дня нас окружили уже так, что некуда деваться. И тогда нас взяли в плен", – рассказал Сестриватовский. Его обменяли 26 апреля. Сейчас воин снова в строю и должен в скором времени поехать на Донбасс.

Как писал OBOZREVATEL:

– Рано утром 22 июня на оккупированном Чонгарском мосту прогремел взрыв, а над местом удара поднялся дым. Очевидцы засняли первые минуты после "бавовны" на камеру. Удар был произведен дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow.

– В итоге мост пробило насквозь в двух местах. Также было повреждено дорожное покрытие дублирующего моста.

– Спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк заявила, что повреждение Чонгарского моста уже повлияло на логистику российских войск на юге.

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