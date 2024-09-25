Стратегическое планирование и не только: в Белом доме рассказали об ожиданиях от встречи Байдена с Зеленским

В четверг, 26 сентября, глава украинского государства Владимир Зеленский встретится в Белом доме с президентом США Джозефом Байденом. Во время встречи лидеры обеих стран обсудят нынешнюю ситуацию на поле боя, готовность Америки и дальше поддерживать Украину, а также "план победы", подготовленный Владимиром Зеленским.

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Об этом рассказала журналистам по дороге в Нью-Йорк спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее цитирует "Голос Америки".

"Я ожидаю, что лидеры обсудят состояние войны, последние события на поле боя, а также решительную поддержку Соединенными Штатами Украины и ее защиту от российской агрессии", – сказала представительница Белого дома.

Карин Жан-Пьер отметила, что в течение последних двух месяцев помощь США Украине сосредотачивалась на укреплении противовоздушной обороны и защите украинской энергетической сети от российских ударов.

Теперь, добавила пресс-секретарь Белого дома, Байден ожидает услышать от президента Зеленского стратегическое планирование на ближайшие месяцы.

На встрече обсудят План победы, который президент Зеленский пообещал представить американскому руководству.

По ее словам, президент и вице-президент США неоднократно подтверждали свои обязательства непоколебимо поддерживать Украину, пока она не победит.

"Итак, я ожидаю, что вы услышите больше об этом в четверг", - добавила Карин Жан-Пьер.

Представитель Белого дома также заверила, что Байден укрепит украинскую армию военной техникой.

"Мы поддерживаем стремление Украины к справедливому, крепкому и всеобъемлющему миру в этой войне. И президент намерен обеспечить украинских военных техникой, необходимой для укрепления их позиций", – отметила Жан-Пьер.

Напомним, президент Владимир Зеленский находится в США, где планирует посетить сессию Генассамблеи ООН, а также представить план победы Украины президенту США Джо Байдену. Также он хочет ознакомить с ним кандидатов в президенты Камала Гаррис и Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что конец войны "ближе, чем многие считают". При этом глава государства отметил, что приближающийся мир зависит от поддержки Запада.

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