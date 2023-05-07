Сырский: наша задача – не допустить захвата Бахмута до 9 мая

Тяжелая оборона в Бахмуте Донецкой области продолжается. Россияне надеются захватить город до 9 мая, задача Сил обороны Украины – не допустить этого.

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Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 7 мая. На своем канале в Telegram он рассказал, что днем ранее посетил украинских воинов в районах ведения боевых действий и встретился с командирами боевых частей.

По словам генерал-полковника, сейчас важно максимально быстро принимать решения и прогнозировать действия врага. "Общение вживую с командирами позволяет подробно разобраться в ситуации и спланировать будущие действия", – отметил он.

Сырский подтвердил, что оккупанты увеличили интенсивность обстрелов с тяжелого вооружения, начали использовать более усовершенствованную технику, проводят перегруппировку войск.

"Это свидетельствует о том, что враг не собирается менять свои планы и делает все возможное для того, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия", – указал военный.

Он заявил, что, по состоянию на 7 мая, Силам обороны удается срывать планы врага на Бахмутском направлении.

"Главная сила любой армии – люди, морально уверенные в себе и победе. Наша армия держится именно на таких людях. Вместе победим", – заявил генерал-полковник.

Как писал OBOZREVATEL:

– 6 мая бойцы беларуского батальона "Террор" Вооруженных сил Украины сообщили, что захватили окопы вдоль "дороги жизни" в районе поселка Хромово под Бахмутом, которые контролировали оккупанты. Защитники произвели зачистку вражеских укреплений.

– Спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении до сих пор использует тактику пехотного вала, чтобы продвигаться вперед.

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