'Такого контрнаступления, как было на Херсонщине и Харьковщине, не будет': Згурец назвал ключевые задачи для ВСУ и указал на важные нюансы

Ожидаемое контрнаступление Украины не будет подобным тем, как были на Херсонщине и Харьковщине. Тогда враг не рассчитал свои силы и не ожидал сопротивления, а украинская армия нанесла такие потери, что оккупанты остановились по всему фронту – однако сейчас они все понимают.

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Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Згурец в своей колонке на "Эспрессо". Он отметил, что войска россиян были выведены с правобережья, чтобы усилить восточный фронт возле Бахмута, и тогда уже пошло продвижение Сил обороны Украины.

В Харьковской области, по словам Згурца, вообще произошла авантюра, разработанная командующим Сухопутными войсками ВСУ генералом-полковником Александром Сырским.

"Была прорвана первая линия обороны, враг недооценил нас, не думал, что мы будем переходить к наступлению. Там стояли преимущественно войска так называемой "ДНР", они не выдержали сопротивления", – объяснил эксперт.

По его словам, ВСУ воспользовались ситуацией, когда фронт посыпался. Однако теперь операцию необходимо планировать еще лучше, потому что враг готовится.

Згурец подчеркнул: контрнаступление – это ответ на чье-то наступление, нанесение удара наступательным подразделениям противника, сбивание его потенциала и выбивание его техники. Наступать можно только тогда, когда это удается успешно.

В настоящее время, как заметил эксперт, Силы обороны уничтожают наступательный потенциал врага – в частности, на Бахмут, Запорожье, Херсонщину посредством высокоточного вооружения.

"И когда этот потенциал будет уничтожен, будет сделан анализ и выбран путь, направление удара", – отметил Згурец.

Напомним: ранее президент Владимир Зеленский заявил, что во время контрнаступления ВСУ удастся нанести поражение российской оккупационной армии. Также глава государства подчеркнул, что украинская армия может вернуть временно оккупированный Крым. Однако успех Украины будет зависеть от снабжения Западом оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– подрыв логистики захватнического войска на нефтебазе в Севастополе стал результатом одного из элементов подготовки ВСУ к активным действиям. Пресс-секретарь объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк убеждена, что это заставит захватчиков переориентироваться и рассредоточиться;

– министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, на каком сейчас этапе подготовка к контрнаступлению ВСУ. По его словам, в глобальном смысле Украина уже готова к этому.

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