Трамп приложит усилия для окончания войны, но вряд ли в интересах Украины и Европы, – президент Чехии

Дональд Трамп на посту президента США, скорее всего, приложит усилия для окончания войны в Украине и попытаеться "договориться" с российским диктатором Путиным. Однако такое соглашение вряд ли будет в пользу Украины и Европы.

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Такое мненеи высказал президент Чехии Петр Павел на открытии IISS Prague Defence Summit в Праге в пятниц, 8 ноября, передает Aktuality.sk. Он не считает реалистичным высказывание Трампа о том, что российское полномасштабное вторжение в Украину можено закончить в течении 24 часов.

"Но в то же время я верю, что он приложит усилия, чтобы закончить эту войну и заключить соглашение с Путиным. Скорее всего, такое соглашение будет не в наших интересах и не в интересах Украины", – сказал чещский президент.

По мнению политика, так называемое "мирное урегулирование" окажет сильное влияние на архитектуру безопасности во всей Европе, поэтому без Европы и Украины соглашение не будет иметь смысла.

Кроме того, оно должно быть согласовано с большим количеством сторон, включая Китая, и Индию, влияющих на Россию.

Также он тметил, что помощь Украине от ЕС и США была недостаточно быстрой, что позволило российским оккупантам продвигаться на фронте. Того вооружения, которое получал Киев, было недостаточно для победы.

Партнеры сделали мало для того, чтобы Украина победила российского агрессора, поэтоум ситуация а поле боя зашла в тупик и в большей стопени развивается в пользу войск РФ.

"С самого начала мы делали недостаточно. Лишь несколько государств, и я горжусь, что среди них была Чехия, обеспечили Украину всем необходимым и тем, что мы могли ей дать. Но начало военной поддержки было довольно медленным, и я честно говорю, что эта медленная помощь позволила России продвинуться на украинской территории, несмотря на все проблемы с командованием и материально-техническим обеспечением, которые у них тогда были", – отметил он.

В такой ситуация, сказал президент Чехии, тяжело побуждать обе стороны к переговорам.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ранее сказал, что не обсуждал с Дональдом Трампом никаких мирных инициатив для завершения войны с Россией. По его убеждению новоизбранный президент США действительно хочет завершения войны и будет предлагать разные решения и взгляды.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в интервью The New York Times Павел сказал, что по "наиболее вероятному" сценарию окончания войны часть украинских территорий может остаться под российской оккупацией. По его мнению, такая ситуация может быть временной, однако это не означает, что оккупация не продлится годами.

– В МИД Украины, реагируя на слова Павела, подчеркнули, что временные решения не возобновят полноценный мир, а лишь отсрочат войну. Там напомнили, что вывод войск РФ из Украины является одним из обязательных пунктов Формулы мира Зеленского.

Позже президент Чехии отреагировал на возмущение ведомства, отметив, что не говорил "ничего такого, чего не говорил раньше". По его убеждению, надежда на то, что война закончится однозначным успехом Украины, может оказаться очень опасной для всех.

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