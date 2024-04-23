'Ценим каждую помогающую страну': Зеленский проанонсировал восстановление разрушенной россиянами украинской энергетики. Видео

Разрушенную россиянами энергетину инфраструктуру Украина будет восстанавливать совместно с Данией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении к стране по итогам дня.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 23 апреля с визитом в Украину был датский министр предпринимательства. Глава государства и Мортен Бедскоу обсудили, в частности, патронат Дании над Николаевской областью, и те совместные проекты, которые уже начали реализовывать и которые еще запланированы.

"Плодотворный визит, спасибо за дополнительную поддержку в 380 миллионов евро. Мы ценим и каждую страну, которая помогает нам в восстановлении", - отметил Зеленский.

Отдельно президент, напомнив о последних ударах российских террористов по Одессе, Днепровщине, Донбасу, Харьковщине, Херсонщине и Николаеву, поблагодарил всех, кто спасает чужую жизнь, ликвидирует пожары, разминирует и вообще "помогает нашим людям, нашим громадам, чтобы жизнь продолжалась".

"Я благодарю весь коллектив ГСЧС Украины, всех работников Национальной полиции, которые заботятся о людях, каждом и каждом, кто работает в бригадах экстренной медицины. Сегодня свой профессиональный день отмечают украинские психологи, я благодарю всех, кто помогает нашим людям преодолевать все эмоциональные и психологические вызовы этого времени войны", – добавил президент.

Также сегодня глава государства говорил с главкомом Сырским, "как усилить наших воинов в ключевых точках фронта". По его словам, особое внимание сейчас – Донбасу.

Зеленский отметил, что цель правительства нашей страны – это давать "ежемесячно больше украинского оружия". Над этим успешно работают в оборонно-промышленном комплексе Украины.

"Сегодня есть также и крайне нужна хорошая новость о военных пакетах от партнеров – есть новый пакет от Великобритании. Полмиллиарда фунтов. Главное – вовремя поставить оружие в Украину. Ракеты – именно такие, которые нужны. Бронетехнику, которую ожидают на фронте. ПВО. А также катера для защиты нашей экономической безопасности в Черном море", – отметил президент.

С Сунаком Зеленский также говорил о подготовке первого глобального саммита мира. Украинский лидер поблагодарил всех политических и общественных деятелей, которые помогают нам с организацией первого саммита.

И традиционно президент отблагодарил наших воинов, каждого и каждую, кто сейчас на фронте, а также всех волонтеров, всех боевых медиков и "всех, кто внедряет новые технологии в украинской армии".

Как сообщал OBOZ.UA, значительная часть оружия, которую США должны передать Украине в рамках пакета помощи на 61 млрд долларов, заранее разместили на складах в Германии и Польше. Благодаря этому ее поставки Украине будут значительно ускорены.

Министерство обороны Литвы сообщило о передаче украинской армии бронетранспортеров M577. В правительстве страны подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине помощь в 1 млрд евро.

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