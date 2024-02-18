Ценой жизни позволил уход гарнизона: во время выхода из Авдеевки героически погиб Кирилл Ульман

Украинский защитник, воин противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Кирилл Ульман "Немец" погиб при выходе из Авдеевки. Всего пять месяцев тому назад Герой женился, в мирной жизни он был предпринимателем.

О гибели Кирилла 17 февраля сообщили на Facebook-странице бренда по производству комбучи (напитка на основе чайного гриба) GODZYKI KOMBUCHA, который он основал. Военный пал 15 февраля.

"Погиб как герой, если бы не он и его побратимы, то парни не смогли бы эвакуироваться из Авдеевки. Он помог ребятам выйти из котла, а сам не смог выйти. Вся команда GODZYKI KOMBUCHA скорбит и чувствует эту непоправимую потерю. Потому что даже с начала. войны, находясь на передовой, он всегда был с нами", – говорится в сообщении.

Гибель мужа на своей странице подтвердила жена Кирилла Ульмана – Дарья.

"Прощай, родной. Ты удивительный, ты знаешь! Но, каждый день буду говорить это в голос, чтобы слышал. Я поддерживаю твой выбор защищать нашу страну. Ты пример! Ты защита собратьев! Спасибо за то, что ты моя семья! И это останется. со мной. Теперь на руке два кольца.. Я люблю тебя", – написала она.

Сестра жены Кирилла Ульмана рассказала, что военный был прекрасным человеком и товарищем.

"Ценой своей жизни он разрешил уход гарнизона и эвакуацию. Просто хочу, чтобы вы знали, что это был прекрасный человек и воин, хороший товарищ, предприниматель, очаровательный человек моей Даши", – написала она в соцсети Х.

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