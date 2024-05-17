У границы с Сумщиной воины ВСУ уничтожили два российских танка: отработали артиллерия и FPV-дроны. Видео

Украинские защитники уничтожили вблизи в Курской области РФ два танка оккупантов, которые двигались к границе с Сумщиной. По бронемашинам сначала отработала артиллерия, а FPV-дроны завершили боевую работу.

"Взрывное" видео 17 мая обнародовала пресс-служба 103-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины. По словам военных, оккупанты стягивали к украинским границам свою технику, но рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Черный Стриж" сломали планы врага.

Сначала артиллерия заставила захватчиков убегать, а затем за дело взялся экипаж "Крылья в ад", говорится в сообщении бригады.

"Несколько искусных попаданий FPV-дронами – и, как результат, два танка остались гореть, так и не доехав до границы", – рассказали защитники.

Напомним, на днях руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что РФ планирует атаку на Сумщину. По его словам, враг давно задумал наступательную операцию и держит небольшие группировки на границе с областью, но пока не может начать атаку из-за проблем на Харьковщине.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 17 мая заявил, что Силам обороны удалось стабилизировать линию фронта в Харьковской области, где на днях оккупанты пытались прорваться вглубь области. Самая глубокая точка продвижения врага, по словам Зеленского, – 10 км.

Между тем, диктатор Владимир Путин в Китае оправдался, что у Москвы якобы "пока нет планов" захватить Харьков, и заговорил о возможности переговоров.

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