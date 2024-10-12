'У нас есть положительная динамика уничтожения враждебных целей': Сырский заслушал командиров подразделений беспилотных систем. Фото

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский провел ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем в формате видеоконференции. Он отметил, что по итогам сентября наблюдается положительная динамика в уничтожении целей врага с помощью ударных дронов.

Видео дня

Об этом главнокомандующий сообщил в своих социальных сетях. Во время совещания Сырский заслушал доклад командующего Сил беспилотных систем полковника Вадима Сухаревского о формировании соответствующих подразделений и результатах использования дронов в выполнении боевых задач.

"Также докладывали руководители структурных подразделений видов и родов Вооруженных Сил и других составляющих Сил обороны Украины относительно развития способностей подразделений беспилотных авиационных комплексов.

Определил конкретные задачи по ускорению развития этого рода сил, наращиванию численности подразделений БпАК, реагированию на новые вызовы со стороны врага и внедрению в поле боя передовых технологических разработок.

По итогам сентября имеем положительную динамику поражения и уничтожения вражеских целей ударными дронами", – отметил главнокомандующий.

На встрече Сырский также вручил награды 147 военнослужащим подразделений БпАК, успешно уничтожающим врага и его технику.

"Благодарю вас, наши воины, за стойкость и храбрость. Благодарность всем, кто разрабатывает, производит и поставляет дроны в армию. Отдельная благодарность за подготовку будущих операторов БпЛА. Работаем совместно дальше на развитие Сил беспилотных систем", – добавил Сырский.

Ранее сообщалось, что Александр Сырский поздравил с Днем военного капеллана солдат духовного фронта. В своем обращении он подчеркнул, что сегодня Силы обороны Украины невозможно представить без капелланов, ведь они являются важной частью борьбы за свободу и независимость.

Напомним, Сырский также посетил бойцов ВСУ на самых горячих участках фронта – Угледарском, Кураховском и Покровском. Он отметил, что "все работают напряженно" и поблагодарил каждого солдата, сержанта и офицера за стойкость, отвагу и результативность на поле боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!