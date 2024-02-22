У ВСУ появилось больше инструментов для уничтожения российской авиации, – Игнат

У Сил обороны Украины "появилось больше средств и инструментов" для того, чтобы уничтожать авиацию страны-агрессора России. Российское командование и пилоты армии РФ понимают все риски.

Поэтому оккупационные войска начали более детально планировать операции на передовой в Украине, в которых задействованы вертолеты и самолеты. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал.

В частности, как объяснил Игнат, войска РФ "осторожно" наносят удары управляемыми ракетами и бомбами, ведь понимают все риски.

Также спикер отметил, что уничтожение российской авиации для страны-агрессора – это потеря денег, а вот ликвидация еще и пилотов – это драгоценное время и ресурсы, которые тратят на обучение и подготовку летчиков.

"Враг серьезно активизировал свою деятельность на восточном направлении, в частности на Авдеевском. У Воздушных сил появилось больше средств и инструментов, чтобы доставать врага на дальних расстояниях, и это позволило улучшить наши способности по сбитию российской авиации", – пояснил спикер.

Напомним, что 17 февраля украинские воины приземлили сразу три российских самолета на восточном направлении. Это были два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, из которых оккупанты осуществляли сбросы КАБов, в частности в районе Авдеевки. Пилот одного из подбитых российских истребителей направил самолет на украинское село.

18 февраля Воздушные силы ВСУ сбили еще один российский Су-34. Вражеский самолет также был уничтожен на восточном направлении. В то же время утром 19 февраля украинские воины уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С военно-космических сил РФ. Оба вражеских борта навеки приземлили на восточном направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, российские самолеты часто "теряют" бомбы еще на территории РФ, не подлетев в Украину. Также при пусках ракет с самолетов Ту-95 снаряды падают в Каспийское море, где уже много их плавает.

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