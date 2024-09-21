'Учитывая предыдущие прецеденты': в Breaking Defense назвали вероятную причину крушения F-16 в Украине

Разбившийся в Украине в августе истребитель F-16 принимал участие в опасной миссии, предусматривавшей сбивание ракет и беспилотников, запущенных оккупантами по нашему государству. Самолеты взаимодействовали с американскими Patriot и другими наземными батареями противовоздушной обороны. Подобные миссии требуют четкой координации.

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Об этом сообщило издание Breaking Defence. В настоящее время рассматривается несколько возможных причин авиакатастрофы. Несколько промышленных и военных источников заявили, что F-16 якобы стал жертвой дружеского огня. Этот вариант не исключен, но и не подтвержден – окончательный ответ появится только после тщательного расследования.

Другой сценарий, который обсуждается в украинском оборонном сообществе, заключается в том, что F-16 случайно пролетел через облако обломков, образованное в результате успешного перехвата и уничтожения одной из летевших на него российских ракет. Фрагменты уничтоженной ракеты могли повлечь повреждение двигателя и других частей самолета, что привело к авиакатастрофе и гибели пилота полковника Алексея "Мунфиша" Меся до того, как он смог катапультироваться.

Это одна из самых вероятных версий катастрофы, поскольку из собственных источников журналистам стало известно, что подобные прецеденты уже случались.

"Раньше во время войны мы потеряли еще четыре истребителя по той же причине – попавшие в воздух посторонние предметы вывели из строя самолет", – отметил в комментарии один из руководителей авиационной отрасли в Украине.

"Так было потеряно два МиГ-29 и два Су. Вполне возможно, что этот F-16 теперь стал самолетом №5. Предыдущие потери не вызвали такого внимания, потому что это были не дорогие, современные истребители в классе американского реактивного самолета", – объяснил собеседник издания.

Единственный способ гарантировать, что подобная трагедия не повторится, сказал один военный офицер, "это предоставить нам дополнительные средства противовоздушной обороны, о которых мы просим уже больше двух лет", говорится в материале.

"Пока наземная сеть противовоздушной обороны не станет достаточно разветвленной и избыточной, нам придется продолжать использовать истребители для защиты наших городов, наших людей, электростанций, больниц и т.д. от российских ракетных ударов. Это опасная миссия, и я боюсь, что еще больше самолетов будет потеряно в таким же трагическим способом", – добавил он.

Неназванный источник, говоривший с CNN и другими СМИ, заявил, что "Вооруженные силы Украины не считают, что причиной инцидента была ошибка пилота".

Если из этой потери и нужно извлечь "урок наивысшего уровня", то он может состоять в том, что интеграцию новой платформы в вооруженные силы, участвующие в конфликте высокой интенсивности, следует рассматривать как постепенный процесс, говорится в материале.

Автор добавил, что в более широком смысле, эта ситуация также служит напоминанием о том, что F-16 не является панацеей от продолжающегося конфликта. Но это ущерб также не означает, что F-16 потерпел неудачу.

Как сообщал OBOZ.UA:

– О крушении первого F-16 в Украине 29 августа сообщило издание Wall Street Journal. В материале говорилось, что начальные данные указывают на то, что самолет не был сбит. Истребитель сбивал ракеты, когда энергосистема страны оказалась под масштабным обстрелом.

– Потерю истребителя позже подтвердили в Генштабе ВСУ. Погибшим летчиком является Александр Месь, похороненный 29 августа. В Воздушном командовании "Запад", 26 августа, отражая атаку РФ, он уничтожил 3 крылатые ракеты и "Шахед", отдав свою жизнь. Алексею Месю присвоили воинское звание полковника посмертно.

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