Удар по ЧАЭС: в ISW указали, о чем говорит провокация РФ

Российские войска накануне, 14 февраля, атаковали ударным дроном защитное сооружение над 4 реактором Чернобыльской атомной электростанции, который взорвался в апреле 1986 года. Там вспыхнул пожар, укрытие получило существенные повреждения, однако сквозного пробития не произошло и уровень радиации остается в пределах нормы.

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Этот удар является ярким свидетельством угрозы, которую представляют российские войска и их атаки для украинских атомных электростанций. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики геолоцировали кадры, опубликованные накануне, и подтвердили, что российский "Шахед" 14 февраля ударил по защитной оболочке построенного над 4 реактором укрытия на Чернобыльской АЭС. После атаки там разгорелся пожар. Прибывшие на место спасатели потушили огонь снаружи и начали демонтаж частей контейнмента, чтобы обнаружить и ликвидировать тление.

"На снимках, опубликованных 14 февраля, видно отверстие на уровне поверхности во внешнем слое контейнмента. Официальные лица Украины и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что удар не пробил полностью НБК и что уровни радиации внутри и вне НБК остаются нормальными", – говорится в материале.

Аналитики также напомнили о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, который назвал повреждения "существенными" и рассказал, что радары украинской ПВО вражеский ударный дрон смог обойти, потому что двигался на сверхнизкой высоте – 85 м. При этом контейнмент имеет высоту около 108 метров.

После атаки в Службе безопасности Украины обнародовали фото обломков черного российского дрона "Герань-2": так россияне назвали иранский "Шахед". Беспилотник был снаряжен фугасной боеголовкой.

Между тем, руководитель украинского Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко отметил, что российские войска целенаправленно летают беспилотниками над Чернобыльской АЭС и постоянно экспериментируют с высотой беспилотников Shahed, чтобы летать как можно ниже и избегать выявления и сбивания украинской ПВО.

На фоне беспрецедентной атаки министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал МАГАТЭ усилить международные меры по пресечению российских ударов по ядерным объектам после Чернобыльской катастрофы, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел срочную встречу с Генеральным секретарем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси для обсуждения последствий российского удара.

Тем временем в России не придумали ничего лучше, чем завести привычную пластинку "это не мы". Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что россияне не атаковали ЧАЭС, потому что РФ, мол, "не наносит ударов по инфраструктуре ядерной энергетики Украины". Все же доказательства такого удара Песков назвал "провокацией и подтасовкой".

Представитель российского МИД Мария Захарова пошла еще дальше – и выдала, что по ЧАЭС якобы ударили украинские военные – чуть ли не по приказу лично Зеленского. Захарова не смогла удержаться, чтобы не вспомнить про еще одно преступление России, в котором Москва привычно обвинила Украину: прошлогодний российский удар по детской больнице "Охматдет". В представлении российских людоедов Украина только тем и занимается, что убивает собственных детей и пытается повторить Чернобыльскую катастрофу.

Привычку России переводить ответственность за собственные преступления на Украину отметили и аналитики ISW. В частности, заметна эта тактика Москвы в контексте российского ядерного шантажа.

"Кремль периодически проводил информационные операции, направленные на то, чтобы представить Украину как опасность для оккупированной Россией Запорожской АЭС (ЗАЭС), но продолжающиеся российские военные операции, угрожающие украинским АЭС, свидетельствуют, что настоящая опасность для украинских АЭС – Россия", – подчеркнули в ISW.

Напомним, во время атаки в ночь на 14 января российский ударный дрон попал в укрытие над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Там возник пожар, объект получил серьезные повреждения. Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, "дрон шел на высоте 85 метров", поэтому радары его не обнаружили.

По данным СБУ, дрон, которым россияне ударили по ЧАЭС, был снаряжен фугасной боевой частью.

OBOZ.UA рассказывал, что известно об уровне радиации и тлении утеплителей после пожара.

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