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Угроза баллистики: в части Украины раздается воздушная тревога

Ольга Липич
War
1 минута
1,3 т.
Угроза баллистики: в части Украины раздается воздушная тревога

Вечером воскресенья, 16 июля, по Украине снова прокатилась волна воздушных тревог. Украинские военные предупредили украинцев об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения.

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Сигнал объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. На официальном Telegram-канале Воздушных сил ВСУ призвали украинцев находится в безопасных местах.

"Внимание! Сумская, Харьковская, Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская области – угроза применения баллистического вооружения!" – говорится в сообщении.

Угроза баллистики: в части Украины раздается воздушная тревога

Напомним, что 16 июля оккупанты четыре раза обстреляли Харьков. От обстрелов пострадали как минимум семеро гражданских, еще один человек погиб.

Как известно, утром в Украине объявили воздушную тревогу для восточных и частично центральных областей – из-за маневров тактической авиации в стране-агрессоре России. Предупреждалось об угрозе вражеского удара баллистическим вооружением.

Жертвой обстрела стал мужчина 1999 года рождения. Медики госпитализировали трех мужчин с осколочными ранениями, одному человеку оказали помощь на месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, также российские оккупационные войска в воскресенье нанесли два авиаудара управляемыми авиабомбами по Бериславской громаде в Херсонской области. В результате авиаудара врага погибла женщина.

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