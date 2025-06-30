Украина формирует новые подразделения ПВО: в чем будет их секретное оружие

Интенсивность российских атак с использованием "Шахедов" по населенным пунктам Украины стремительно растет. Для противодействия этим ударам врага наша страна ищет нетрадиционные решения, такие как использование беспилотников-перехватчиков.

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Украина уже готовит подразделения ПВО, которые будут оснащены такими БПЛА. Об этом Deutsche Welle сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Мы формируем новые подразделения для прикрытия городов в глубинке с помощью систем противовоздушной обороны, оснащенных беспилотниками-перехватчиками, а также обучаем пилотов беспилотников", – отметил он.

Модернизированные Россией "Шахеды" могут маневрировать и летать на большой высоте, поэтому украинские мобильные группы ПВО с пулеметами иногда не могут их поразить.

"В последнее время Российская Федерация запускает беспилотники на высоте около 2 километров. Поэтому нашим мобильным подразделениям становится все труднее перехватывать "Шахеды", – сказал Игнат.

Он объяснил, что когда беспилотники летят ниже, их можно увидеть и по ним можно вести огонь. Сначала вражеские БПЛА обнаруживают акустически, затем визуально, с помощью тепловизоров и прицельных устройств. Открытие огня по ним эффективно только тогда, когда беспилотник летит на высоте до 1 километра.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина сейчас сосредотачивается на быстром развитии беспилотников-перехватчиков для противодействия российским "Шахедам". Об этом он сказал на саммите G7 в Канаде.

Многие украинские производители уже работают над такими беспилотниками. В частности, некоммерческая организация "Дикие Шершни", которая занимается производством беспилотников для Вооруженных сил Украины, неоднократно демонстрировала свою способность перехватывать беспилотники "Шахед" и "Гербера" с помощью БПЛА-перехватчика Sting.

Немецкий стартап Tytan Technologies испытывает собственный беспилотник-перехватчик с украинскими военными, а львовская компания Besomar утверждает, что ее беспилотник может ждать цель в воздухе до двух часов.

"Если бы все группы противовоздушной обороны имели беспилотники-перехватчики, и мы могли бы использовать их для уничтожения вражеских беспилотников, мы бы уже имели что-то вроде "Звездных войн", – сказал соучредитель Besomar Роман Шемечко.

"Это было бы эффективно, поскольку мы бы не стреляли по облакам, а преследовали бы цель, чтобы ее уничтожить. Это эффективнее, чем просто стрелять по "Шахедам", которые летят на высоте 3 километра, и тратить ракету впустую", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, перспективным направлением в Вооруженных силах считают применение для уничтожения "Шахедов" легкомоторной авиации. Также развиваются дроны-перехватчики с эффективностью около 70%.

Мы также писали о том, что в Запорожской области развернули экспериментальный полигон для испытаний дронов-перехватчиков, которые способны уничтожать вражеские беспилотники. Сейчас там проверяют эффективность уже семи таких средств обороны.

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