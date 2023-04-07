Украина может победить в этом году, применение ядерного оружия будет стоить Путину жизни. Интервью с майором Гетьманом

Вероятность того, что война в Украине закончится в 2023 году, достаточно высока. Даже когда российская оккупационная армия будет окончательно проигрывать, Кремль вряд ли решится на применение тактического ядерного оружия, поскольку это приведет к активным действиям союзников Украины по НАТО. В таком случае будет полностью уничтожен Черноморский флот РФ, нанесены удары по военным заводам России, а сам глава Кремля Владимир Путин может быть ликвидирован физически.

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Сейчас оккупанты пытаются штурмовать Бахмут. Даже взяв под контроль этот город, они не смогут продвигаться вперед. Но потеря Бахмута будет для Украины очень плохой новостью не столько в военном, сколько в политическом смысле, поэтому его необходимо удержать. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– По информации ОК "Юг", враг начал привязывать разрывные гранаты к беспилотникам. Насколько это эффективно? Какие еще "ноу-хау" можно ожидать от окупантов?

– Разрывные гранаты, привязываемые к беспилотникам – это не новая история. Они использовались и раньше, в том числе и нашими военнослужащими. Беспилотники могут нести небольшие гранаты, если на них установлены камеры, позволяющие отслеживать полет БПЛА в режиме онлайн. Это достаточно удобное оружие. Наши военнослужащие умеют использовать его очень эффективно.

Что еще может применить враг? Пока они смотрят на то, как мы воюем, и заимствуют у нас очень много идей по методике применения того или иного оружия. Собственно, они у нас учатся.

– К сожалению, у врага есть ядерное оружие, в частности, тактическое. Пока он его почти не применял. Вы допускаете, что, если Россия будет окончательно проигрывать в этой войне, она прибегнет к этому последнему аргументу? Если это так, как это может выглядеть?

– Действительно, многие считают, что когда россияне начнут проигрывать не тактически, а стратегически, они начнут применять ядерное оружие. Речь идет о не очень мощном ядерном заряде, который не может привести к масштабному радиационному загрязнению. Это локальное оружие. Но его применение может существенно повлиять на моральное состояние нашей армии и повлечь за собой крайне негативные последствия.

Наши партнеры уже предупреждали Россию, что применение ядерного оружия будет иметь очень мощный ответ стран НАТО. Они смогут применять оружие прямо против РФ. Поэтому для россиян это очень опасно.

– В ответ на применение Россией ядерного оружия могут прогреметь взрывы в Кремле?

– В Кремле вряд ли. Была информация о том, что, во-первых, может быть утоплен весь Черноморский флот РФ. У наших партнеров для этого есть все необходимые силы и средства. Во-вторых, будут атакованы промышленные объекты военно-промышленного комплекса внутри Российской Федерации. В-третьих, высказываются предположения, что Путина могут просто убить, в частности, и в бункере, ведь у наших союзников есть оружие, от которого не спасет ни один бункер.

Но это отрицательная часть вопроса. Позитив состоит в том, что тактическое ядерное оружие не находится в тех средствах, которые противник пытается использовать – в ракетах или бомбах. Стратегическая межконтинентальная ракета уже оснащена ядерным зарядом, она должна быть готова к атаке в любую минуту.

Но тактическое ядерное орудие хранится на особых складах. Оружие заряжается ядерными зарядами непосредственно перед использованием. Но все движения ядерных зарядов в мире, а тем более в Российской Федерации, контролируются спутниковыми средствами, разведкой и т.д. Пока никаких движений по перемещению тактического ядерного оружия в РФ не зафиксировано. В частности, в сторону Беларуси.

– По-прежнему крайне сложная ситуация в Бахмуте. Оккупанты штурмуют украинские позиции, позади них заградительные отряды. Понятно, что здесь сложно давать прогнозы. Но если украинские войска покинут город, насколько это будет большой потерей для нас?

– С военной точки зрения это не будет очень серьезной потерей, потому что мы отойдем на заранее подготовленные позиции и будем держать оборону дальше. Даже если враг возьмет Бахмут, это не означает, что он сразу сможет двигаться дальше, на Часов Яр и т.д. Там построены наши фортификационные сооружения, и мы будем держать оборону.

Но, к сожалению, в ситуации с Бахмутом очень мощная политическая составляющая. Если нам придется уйти, может усилиться давление на военно-политическое руководство нашей страны со стороны наших партнеров, чтобы сесть с террористами, с россиянами за стол переговоров. Президент Зеленский сказал, что в таком случае может усилиться и давление внутри страны, потому что у нас есть люди, убежденные: лучше плохой мир, чем хорошая война. Поэтому нам очень важно удержать этот город.

Что касается Российской Федерации, то они бросили все силы, все резервы для того, чтобы захватить этот город. Если нам удастся удержаться, в дальнейшем врагу просто нечем будет усиливать свои атакующие действия.

– Вы вспомнили о мирных переговорах. Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига не исключил, что Украина может начать переговоры с Россией, когда украинская армия выйдет на административную границу оккупированного Крыма. Считаете ли вы, что это действительно возможно – договариваться с оккупантом до того, как его армия полностью покинет нашу страну? Какова перспектива выхода наших войск на эти позиции в ближайшее время?

– Этот человек не говорит о том, что мы сядем за стол переговоров. Он говорит, что рассматривается такая возможность. Мне кажется, что она действительно будет рассматриваться, но окончательно такое решение принято не будет. Необходимо помнить, что россияне садятся за стол переговоров только тогда, когда у них плохие дела. Мы также помним слова Бисмарка о том, что любые соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой они написаны.

Если, упаси бог, мы сядем за стол переговоров с Россией, это просто даст ей возможность отдохнуть, мобилизовать дополнительные резервы. В частности, речь шла о 400 тысячах. Их промышленность не мощная, но производит боевую технику. Они пробуют восстанавливать старую технику советского образца.

Во время переговоров они будут предлагать разные варианты, что-то уточнять, согласовывать и т.д. – тянуть время для того, чтобы восстановить свои силы. А им много не нужно – полтора месяца, а полгода – просто идеально. Потом в конце концов они скажут: мы ни о чем не договорились, поэтому продолжаем боевые действия.

Думаю, заявление о том, что Украина может сесть за стол переговоров, в большей степени рассчитано на наших западных партнеров, это определенный позитивный сигнал для них. Конечно, они опасаются, что война распространится на страны Европы и намекают, что стоило бы договариваться с врагом. Если мы будем подчеркивать, что это ни в коем случае не произойдет, это может сыграть против нас. Дипломатическая составляющая в этой гибридной войне также очень важна.

– Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что полномасштабная война России против Украины может завершиться в этом году. Какой процент вероятности вы даете на это?

– Поскольку господин Резников является главой Министерства обороны, наверное, он владеет определенной информацией, которой мы не владеем. Если он озвучивает такой прогноз, думаю, он знает о некоторых предпосылках. Частично об этом сказал и господин Подоляк – что за полгода мы сможем освободить, по меньшей мере, Крым.

Но лично я не верю, что мы сможем победить в этой войне в этом году. Я бы оценил вероятность победы в 2023 году как 40%. С вероятностью 60% война затянется на 2024 год. По меньшей мере, она может длиться до зимы или до следующей весны.