Украина получит осенью батарею IRIS-T от Германии и Норвегии: официальные детали

Уже этой осенью Норвегия в сотрудничестве с Германией передаст Киеву полную батарею зенитного комплекса IRIS-T. Она ощутимо усилит украинское ПВО.

Видео дня

Об этом говорится в пресс-релизе норвежского правительства. Эта передача IRIS-T будет профинансирована в рамках норвежской программы Norwegian Nansen Support Programme for Ukraine.

"Жестокие атаки, которые мы видели на этой неделе, показывают, почему украинцам так важно иметь большую защиту от российских воздушных атак. В сотрудничестве с Германией Норвегия передаст Украине этой осенью полную батарею противовоздушной обороны IRIS-T", – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Министр иностранных дел Эспен Барт Эйде подчеркнул, что украинцы лучше понимают, что им нужно. Он добавил, что для Киева поддержка противовоздушной обороны давно является главным приоритетом.

"Сами украинцы лучше понимают, что нужно, поэтому мы тесно контактируем с Украиной, когда определяем, как мы должны направить нашу поддержку стране", – сказал министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Помимо увеличения выделения средств на немецкую инициативу по усилению ПВО Immediate Action for Air Defence initiative, Норвегия предоставляет средства на международные усилия по ремонту и обслуживанию оборудования противовоздушной обороны в Украине. Эта поддержка осуществляется через третьи страны.

Справка

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) – зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО малого и среднего радиуса действия, предназначенный для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Подобная военная техника находится на вооружении девяти стран Европы.

Система состоит из трех основных компонентов: пусковой установки на шасси грузовика MAN SX 45 (8x8) с местом для восьми ракет, радиолокационной установки и управляющего блока. Пусковые установки могут транспортироваться как на гусеничных платформах, так и на грузовиках. Кроме того, система может получать данные как от собственных радаров, так и от других радиолокационных систем.

Инфракрасная головка самонаведения обеспечивает высокий уровень защиты от пассивных и активных систем противодействия, используя метод наведения на тепло. Ракета может отличать реальные цели от тепловых ловушек благодаря разумной системе самонаведения, которая может сравнивать изображения из памяти. Это позволяет ракете обнаруживать истинную цель.

Еще одно существенное преимущество системы – возможность одновременно уничтожать несколько целей. Заполненные все три пусковые установки системы, содержащие 24 ракеты, теоретически обеспечивают способность атаковать 24 цели одновременно. Зенитный ракетный комплекс может прикрывать площадь 196 тыс. кв. км или полосу протяженностью 175 км.

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны должны оказывать больше помощи Украине в защите от российских атак. По его словам, Западу дешевле купить для Украины системы противовоздушной обороны Patriot, чем потом помогать восстанавливать разрушенную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что Украина после разрушительных массированных атак РФ, нанесших значительный ущерб украинской энергосистеме, взялась за поиски дополнительных систем Patriot. В частности, с соответствующими запросами Киев обратился в Польшу и Испанию, а Румынию Украина просит рассмотреть возможность передачи SAMP/T.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия 13 апреля объявила о немедленных поставках в Украину дополнительного зенитного ракетного комплекса Patriot. Причиной послужило усиление российских ударов.