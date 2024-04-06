'Украинская сила побеждает российское зло!' Зеленский пообещал еще больше дронов в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как использование дронов помогает сохранить жизнь наших военных на передовой и компенсирует отсутствие артиллерии. Он также обещал увеличить производство украинских дронов в 2024 году.

Видео с украинскими дронами глава государства опубликовал в своих социальных сетях. Он отметил, что в войне с Россией украинские дроны могут отыграть одно из решающих значений для победы, поэтому необходимо наращивать количество беспилотников.

Для наших военных дроны — глаза и защита на передовой, что гарантирует, что людям не придется рисковать жизнью, когда можно использовать беспилотники.

К тому же, наши дроны приучают Россию к тому, что агрессия будет иметь цену для оккупантов – очень ощутимую цену.

"Очевидно, что дроны в этой войне скажут одно из решающих слов для победы, и это должно быть украинское слово, украинские дроны, украинская победа, а значит, нужно больше и больше эффективных украинских беспилотников. Мы можем это обеспечить", – сказал президент.

Так, все больше дронов украинского производства, таких как "Магура", "Маричка", "Sea baby", используются на фронте и для противодействия российской агрессии. Мир также увидел работу морских дронов – уникальной разработки Украины.

"В небе и на море наши дроны доказали, что украинская сила может побеждать российское зло. Я благодарю всех, кто производит и поставляет дроны для наших сил обороны. Спасибо всем, кто тренирует операторов дронов. И благодарю каждого человека, который применяет дроны. Украинских дронов в этом году будет больше", – анонсировал президент.

Ранее сообщалось, что Украина в скором времени применит против РФ дальнобойные беспилотники, которые могут атаковать Урал и Заполярье. БПЛА с дальностью до 2000 км и даже 3300 км должны компенсировать дефицит у Киева ракет средней и большой дальности.

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