Украинские мужчины призывного возраста не смогут получить паспорт за границей без военных документов: подробности

Мужчины из Украины призывного возраста не смогут получить паспорт за границей без военно-учетных документов. Новые правила заработают с 30 июня.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №648 от 4 июня 2024 года. В этом документе правительство согласовало реализацию экспериментального проекта по предоставлению административных услуг для мигрантов за рубежом.

Среди прочего обновлен порядок оформления и обмена паспорта гражданина Украины и зарубежного, в том числе вместо утраченного или похищенного. Этим будет заниматься государственное предприятие "Документ".

В постановлении отмечается, что оформление паспорта гражданина Украины и загранпаспорта мужчинам от 18 до 60 лет осуществляется при наличии военно-учетных документов.

Новые правила начнут действовать с 30 июня 2024 года до вступления в силу закона о предоставлении админуслуг украинцам за рубежом, но не более шести месяцев со дня вступления в силу этого постановления.

Напомним, 18 мая в Украине вступил в силу новый мобилизационный закон. Перед этим Кабмин ограничил предоставление администраслуг за границей для мужчин призывного возраста.

Согласно новому закону мужчины 18-60 лет, в том числе и за рубежом, должны до 16 июля обновить свои военно-учетные данные: указать номер телефона, место жительства и email при наличии.

Сделать это можно лично в ТЦК, ЦНАП или онлайн через приложение "Резерв+".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в Минобороны заявили, что парни до 17 лет, находящиеся за границей, должны вернуться в Украину и встать на учет в ТЦК и СП. Вице-премьер Ирина Верещук уточнила, что допризывникам и призывникам за границей будет предоставлена отсрочка взятия на учет – до возвращения в Украину или до конца военного положения.

– Занарушение правил воинского учета военнообязанные могут получить статус "в розыске" в системе "Оберіг". Речь идет о таких нарушениях, как отказ стать на учет, в том числе по достижении призывного возраста, и неуведомлении ТЦК и СП о смене места жительства.

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